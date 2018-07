Syria triển khai quân đội dọc giới tuyến với Israel ở cao nguyên Golan

Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh cho biết thêm thông tin :

« Quân đội Syria được tái triển khai trên toàn bộ đường ranh giới tại cao nguyên Golan, nơi mà Israel đã chiếm giữ từ năm 1967. Giới tuyến này chạy từ khu vực biên giới Liban ở phía tây, tới tận Jordani, ở phía nam và từ năm 2012, nằm trong sự kiểm soát của các nhóm nổi dậy và tổ chức Quân Đội Khalid Ibn Al Walid. Đội quân này đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Ban đầu, quân đội Syria chiếm lại tất cả các khu vực nằm trong tay quân nổi dây, tại các tỉnh Daraa, ở biên giới chung với Jordani, và tỉnh Quneitra, phía bắc Golan. Sau đó, quân đội chính phủ tấn công vào một ốc đảo rộng khoảng 250 cây số vuông, trong vùng lòng chảo Yarmouk, sát gần Golan và do lực lượng thánh chiến kiểm soát.

Hôm qua, quân đội Syria đã chiếm lại các vị trí cuối cùng do đội quân trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nắm giữ, nhờ vậy, quân đội của chính phủ đã tiến sát hàng rào an ninh do quân đội Israel dựng lên trên cao nguyên chiến lược Golan.

Với thắng lợi này, từ nay, quân đội Syria kiểm soát được toàn bộ vùng phía tây nam. Chỉ có tỉnh Idleb, ở phía tây bắc, và một phần tỉnh Alep lân cận, cũng như phía đông của Syria, hiện do lực lượng Kurdistan chiếm giữ, vẫn còn chưa rơi vào tay quân đội chính phủ ».

Nga tuyên bố không thể buộc Iran rời khỏi Syria

Nga bác bỏ đề nghị của Israel muốn Matxcơva gây sức ép buộc Iran phải rời khỏi Syria.

Theo Reuters, hôm qua, đại sứ Nga tại Israel, Anatoly Viktorv đã nói rõ rằng Matxcơva không thể ép buộc các lực lượng Iran, ủng hộ chính quyền Damas, phải rời khỏi Syria, cũng tương tự như Nga không thể ngăn cản Israel oanh kích các mục tiêu được cho là của Iran trên lãnh thổ Syria.

Đã từ lâu, Israel tìm mọi cách ngăn chặn sự hiện diện thường trực lực lượng quân sự Iran trên lãnh thổ Syria. Tuần trước, Nga đề xuất là lực lượng Iran rút sâu vào trong lãnh thổ Syria, cách giới tuyến an ninh trên Golan khoảng 100 cây số. Nhưng đề nghị này đã bị Israel bác bỏ.