( AFP ) - Nước Pháp vẫn dưới cái nắng như thiêu. Chiều nay, 27/07/2018, tại Paris, Lille hay Lyon, nhiệt độ đã lên tới 37 độ C, còn ở phân nữa miền Đông nước Pháp, nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C. Nước Pháp tiếp tục sống trong cái nóng bất thường, trước khi nỗ ra các cơn giông và nhiệt độ giảm xuống vào cuối tuần này.

(AFP) - Cohen: Trump đã chấp thuận cho con trai gặp một luật sư Nga năm 2016. Theo báo chí Mỹ hôm qua, 26/07/2018, ông Michael Cohen, cựu luật sư của tổng thống Donald Trump khẳng định là chính ông Trump đã chấp thuận cho con trai của ông gặp một nữ luật sư Nga trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016. c gặp gỡ đó.

(AFP) – Phi cơ Trung Quốc lại xâm phạm không phận Hàn Quốc. Seoul hôm nay, 27/07/2018, đã triệu tùy viên quốc phòng sứ quán Trung Quốc lên để phản đối về việc một phi cơ quân sự của Trung Quốc bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc, yêu cầu phía Bắc Kinh có biện pháp để không tái diễn vùng này. Đây là vụ thứ ba trong năm nay.

(AFP) - Philippines rút tên khỏi giải bóng rổ tại Á Vận Hội vì hầu hết tuyển thủ bị phạt. Hôm nay, 27/07/2018, Liên Đoàn Bóng Rổ Philippines loan báo quyết định không cử đội tuyển đi tranh giải bóng rổ tại Asian Games vào tháng 8 tới đây tại Indonesia. Lý do là vì Philippines không thể thành lập được một "đội tuyển tối ưu", sau khi bị Liên Đoàn Bóng Rổ Thế Giới (FIBA) trừng phạt nặng nề sau vụ ẩu đả khủng khiếp giữa các vận động viên Philippines và Úc ở vòng loại giải FIBA World Cup tại Manila hồi đầu tháng. Trong vụ đó, 13 tuyển thủ Philippines và Úc (trong đó có 10 người Philippines), cũng như hai huấn luyện viên người Philippines, đã bị đình chỉ hoạt động vì vai trò của họ trong trận đấu, với kết quả là Philippines bỏ cuộc, vì sau cùng chỉ còn duy nhất một vận động viên trong sân.

(AFP) – Một người trùng tên Alexandre Benalla nộp đơn kiện vì bị đe dọa. Từ khi xảy ra xì-căng-đan vệ sĩ tổng thống Pháp, cuộc sống của Alexandre Benallaoua, 41 tuổi bỗng trở thành địa ngục. Có cùng nơi sinh là Evreux (vùng Eure) và cũng có bộ râu quai nón, mỗi khi gõ tên Alexandre Benalla thì mạng xã hội lại hiện lên tài khoản của ông, kết quả là Alexandre Benallaoua nhận được hàng trăm lời đe dọa, nhục mạ. Luật sư của người thất nghiệp này đã nộp đơn kiện lên tòa án Paris hôm qua 26/07/2018.

(AFP) – IMF kêu gọi Trung Quốc duy trì mục tiêu giảm nợ. Trong thông báo hôm nay 27/07/2018, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Bắc Kinh không nên cho vay bừa bãi, mà phải tái cơ cấu lãnh vực quốc doanh cồng kềnh và nhiều nợ nần. Trong bối cảnh lao đao vì chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc dự định dành tín dụng 140 tỉ nhân dân tệ (17 tỉ euro) mỗi năm cho các doanh nghiệp nhỏ để kích thích nền kinh tế, tuy tổng nợ của Trung Quốc đã vượt quá 260% GDP (chưa kể lãnh vực tài chính).

(AFP) – Trên 700 trẻ em di dân vẫn bị tách khỏi cha mẹ ở Hoa Kỳ. Dù thời hạn do tư pháp Mỹ ấn định để các gia đình di dân được cho là « hội đủ các tiêu chí » đoàn tụ đã hết hạn vào 22 giờ GMT tối 26/07/2018, vẫn còn 711 trẻ em đang được giữ lại, trong đó có 431 trường hợp cha mẹ các em đã bị trục xuất. Các tiêu chí được đưa ra là đã xác định được quan hệ gia đình, cha mẹ không có tiền sự hoặc mắc bệnh lây nhiễm, và không từ chối nhận lại con.

(Reuters) – Bắt giữ thủ phạm quăng bom vào tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Công an Trung Quốc cho biết người gây ra vụ nổ trước đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh hôm qua 26/07/2018 là một thanh niên họ Jiang 26 tuổi ở Nội Mông, có tiền sử bệnh tâm thần. Tuy quả bom gây chấn động, làm một cột khói bốc cao, nhưng theo công an Trung Quốc thì chỉ là « pháo ». Cùng ngày và cùng địa điểm, một phụ nữ trung niên mang hai can xăng toan tự thiêu nhưng đã bị công an bắt đưa đi nơi khác.