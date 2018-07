Facebook mất 119 tỉ đô la chỉ trong một phiên giao dịch

Từ San Francisco, thông tín viên RFI Eric de Salves tường trình :

« Bị sụt mất 19%, việc cổ phiếu của Facebook bị mất giá như thế là chưa từng có. Đây là tỉ lệ sụt giá lớn nhất trong cùng một ngày chưa bao giờ xảy ra tại Wall Street, là sự trừng phạt ngay lập tức của thị trường sau khi các kết quả được công bố gây thất vọng.

Cho dù doanh số của Facebook vẫn cao, tăng trên 42%, nhưng vẫn còn dưới mức chờ đợi, và dự báo sắp tới cũng gây bi quan. Bởi vì dường như Facebook đã đạt đến ngưỡng bão hòa về số lượng người sử dụng. Với 2,2 tỉ người dùng hàng tháng, mạng xã hội này tiếp tục tăng trưởng nhưng chựng lại ở Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khi đây là các thị trường mà doanh thu quảng cáo béo bở nhất.

Lần đầu tiên tại châu Âu, Facebook lại còn mất đi gần ba triệu người sử dụng hàng ngày. Đó là do quy định mới của châu Âu khắt khe hơn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đã bắt đầu có hiệu lực, và cũng do các chi tiêu về an ninh thường xuyên tăng lên.

Mark Zuckerberg bắt buộc phải có một chiến lược mới sau các xì-căng-đan, như vụ Cambridge Analytica chiếm đoạt dữ liệu cá nhân của hàng triệu người sử dụng để dùng vào mục đích có lợi cho Donald Trump và những người ủng hộ Brexit ở Anh. Và cả sau vụ Nga lợi dụng mạng xã hội để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. »