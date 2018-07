(AFP) – Trung Quốc : Bắt bớ tại Tân Cương tăng lên gấp 8 lần. Theo hiệp hội bảo vệ nhân quyền CHRD có trụ sở tại Washington hôm nay 25/07/2018, chính quyền khu tự trị Tân Cương đã bắt giữ tổng cộng gần 228.000 người trong năm 2017. Những người này bị cáo buộc phạm nhiều tội khác nhau, số lượng người bị truy tố tăng lên gấp bốn lần so với năm trước. Bắc Kinh cũng mở nhiều trung tâm « cải tạo », thực chất là nơi giam cầm hàng trăm nghìn người Tân Cương. Những người bị giam giữ tại đây buộc phải học chữ Hán hay tham gia các khóa đào tạo về ý thức hệ cộng sản chính thống.

(AFP) – Hàn Quốc dự kiến giảm quân tại giới tuyến Liên Triều. Hôm qua 24/07/2018, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc thông báo sẽ rút một phần lực lượng biên phòng tại vùng giới tuyến, như một cử chỉ thiện chí nhằm thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau với Bắc Triều Tiên. Seoul cũng có kế hoạch giảm bớt số lượng vũ khí tại vùng phi quân sự. Theo bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, nếu biện pháp nói trên dẫn đến kết quả tốt, thì kinh nghiệm này sẽ được tiếp tục triển khai.

(AFP) – Trung Quốc : Sản xuất vắc-xin giả, 15 người bị bắt. Công an tại một thành phố miền đông bắc Trung Quốc hôm nay 25/07/2018 thông báo bắt giữ 15 người trong khuôn khổ vụ bê bối vắc-xin giả chống bệnh dại, của công ty Trường Xuân (Changchun). Khoảng 250.000 liều thuốc giả đã được bán ra thị trường. Trong số những người bị bắt có lãnh đạo cơ sở bào chế của hãng.

(Reuters) - Nam Phi thu hồi thuốc generic huyết áp và tim mạch của Trung Quốc. Ngày 24/07/2018, Cơ quan dịch tễ Nam Phi cho biết nguyên nhân là loại thuốc vỉ Dynaval Co, do công ty dược Zhejiang Huahai Pharmaceutical (Trung Quốc) sản xuất, chứa hoạt chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư. Trước đó, cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng thu hồi thuốc Valsartan của công ty này do phát hiện nguy cơ gây ung thư.

(Reuters) - Hy Lạp : Số người thiệt mạng vì hỏa hoạn lên đến 80 người. Theo thống kê mới nhất ngày 25/07/2018, còn có ít nhất 187 người bị thương, trong đó có 23 trẻ em. Hỏa hoạn tiếp tục dữ dội ở làng Mati, bên bờ biển Hy Lạp, cách Athens khoảng 30 km. Hai nước Chypre và Tây Ban Nha đã đề xuất hỗ trợ cứu hỏa với Hy Lạp.

(AFP) - Con gái tổng thống Mỹ ngừng kinh doanh thương hiệu Ivanka Trump. Trước đó, ái nữ của Donald Trump đã hạn chế phát triển hoạt động kinh doanh hàng may mặc, giầy dép và phụ kiện « Ivanka Trump », được bán ra thị trường từ năm 2014, để tránh xung đột lợi ích với chức vụ cố vấn của Nhà Trắng mà bà đảm nhiệm.

(AFP) - Vợ của cố nhạc sĩ John Lennon chuẩn bị ra album vì hòa bình. Ở tuổi 85, bà Yoko Ono chưa thấy yên lòng vì « thế giới hỗn loạn đến chừng nào ». Album mới mang tên Warzone, sẽ ra mắt vào ngày 19/10/2018 và do chính con trai của bà Sean Ono Lennon sản xuất, gồm các ca khúc do bà Yoko Ono viết từ năm 1970, trong đó có ca khúc bất hủ Imagine.

(Reuters) - Các hãng hàng không Mỹ chịu thua Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. American Airlines và Delta Air Lines ngày 25/07/2018 đã điều chỉnh trang web để thay đổi cách gọi Đài Loan, để tránh bị Trung Quốc trừng phạt. Còn lại United Airlines cũng sắp sửa nối gót các đồng nghiệp để chiều ý Bắc Kinh. Trung Quốc đã kỳ hạn là ngày 25/07 là hạn chót để các hãng hàng không phải ghi rõ Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc trên trang web của họ. Hai hãng hàng không Mỹ giờ đây chỉ ghi tên thủ phủ Đài Loan là Đài Bắc (Taipei) và ký hiệu phi trường trên trang đặt vé của họ.