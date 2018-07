(AFP) – Đột ngột có tin về luật sư Trung Quốc mất tích từ hơn 3 năm nay. Hôm nay, 20/07/2018, gia đình luật sư Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang) cho biết luật sư nhân quyền bị coi là mất tích từ hơn ba năm nay được biết ở trong tù, và đang chờ ra tòa. Ông Vương - nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ nông dân bị cướp đất và các nhà tranh đấu - bị bắt hồi tháng 7/2015, cùng với hơn 200 luật sư và nhà hoạt động Trung Quốc. Thủ tướng Đức trong chuyến công du Trung Quốc tháng 5, đã gặp vợ luật sư Vương Toàn Chương.

(Reuters) – Malaysia công bố một báo cáo về chuyến bay MH370 vào cuối tháng 7. Bộ trưởng Giao Thông Malaysia, Anthony Loke ngày 20/07/2018 thông báo là chính quyền sẽ công bố vào ngày 30/07, một báo cáo về chuyến bay MH370, mất tích từ năm 2014. Malaysia đã chấm dứt các cuộc tìm kiếm dưới đáy biển xác chiếc máy bay chở 239 người, diễn ra trên 112.000 cây số vuông ở vùng nam Ấn Độ Dương. Đây là cuộc tìm kiếm lớn thứ hai, sau cuộc họp sức đầu tiên cùng với Úc và Trung Quốc trên một vùng rộng 120.000 cây số vuông kết thúc vào năm ngoái. Chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích ngày 08/03/2014, trên đường đi Bắc Kinh –Kuala Lumpur. Báo cáo sẽ được đưa lên mạng để cả cộng đồng quốc tế có thể tham khảo.

(AP) - Bắc Triều Tiên đe dọa đình chỉ cuộc họp gia đình ly tán. Bắc Triều Tiên ngày 20/07/2018 cảnh báo là cuộc họp mặt gia đình ly tán dự trù vào tháng Tám này có thể không diễn ra nếu Hàn Quốc không trả về phía Bắc các công dân Bắc Triều Tiên đã đến phía Nam trong những năm gần đây. Cụ thể là Bình Nhưỡng tố cáo Seoul bắt cóc 12 nữ nhân viên một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc và đưa về Hàn Quốc năm 2016. Phía Seoul thì khẳng định những người này ‘tự nguyện’ đến miền Nam.

(Reuters)- Lãnh đạo một tập đoàn Singapore bị tố cáo vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên. Theo nguồn tin tòa án ngày 20/07/2018, ông Ng Kheng Wah bị quy tội cung cấp hàng hóa hạng sang cho Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tập đoàn của ông đã chuyển sang Bắc Triều Tiên từ nhạc cụ, đến đồng hồ hiệu, rượu, mỹ phẩm từ năm 2010 đến đầu 2017, trong lúc Singapore tuyên bố tuân thủ nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Ông Ng Kheng Wah được tự do với khoản thế chân 500.000 đô la Singapore (365.000 đô la Mỹ).

(AFP) – Tổng thống Mỹ sẵng sàng áp thuế trên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump ngày 20/07/2018, cho biết ông muốn áp thuế trên tất cả hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Trả lời CNBC, ông cho là « tôi sẵn sàng đi đến 500 », tức nói đến số 505,5 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ trong năm 2017. Tổng thống Mỹ giải thích: « Tôi làm điều này không phải vì chính trị mà vì làm điều đúng cho nước của chúng ta ».

(Reuters) – Donald Trump đả kích 5 tỉ đô la tiền phạt của châu Âu đối với Google. Trong một tin Twitter ngày 19/07/2018, tổng thống Mỹ đã cho là Châu Âu đã phạt một trong những tập đoàn lớn của Mỹ, và đã được lợi thế, nhưng ông cũng cảnh báo là sẽ ‘không lâu’.

(AFP) – Donald Trump công khai phê phán chính sách của Ngân Hàng Trung Ương. Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ can thiệp vào các hoạt động của Ngân Hàng Trung Ương, tuy nhiên câu chuyện hi hữu này đã xảy ra ngày hôm qua, 19/07/2018. Khi trả lời kênh truyền hình CNBC chuyên về tài chính, ông Donald Trump đã trực tiếp chỉ trích chính sách từ từ nâng lãi suất đồng đô la của Ngân Hàng Trung Ương. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng vào tân lãnh đạo Ngân hàng Jerome Powell, do chính ông bổ nhiệm. Để tránh lạm phát, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ có kế hoạch nâng lãi suất chỉ đạo lên 2,5% trong năm nay, so với mức 2% hiện nay.

(RFI) – Phản đối chính quyền Nga : Nhà điện ảnh Ukraina Sentsov tuyệt thực đến ngày thứ 67. Hôm qua, 19/07/2018 là ngày thứ 67, nhà điện ảnh Ukraina Oleg Sentsov tuyệt thực trong tù để yêu cầu Matxcơva trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị người Ukraina bị giam giữ tại Nga. Tính mạng của nhà tranh đấu Ukraina gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Nhiều hoạt động để vận động chính quyền Nga trả tự do cho ông Sentsov cho đến nay không đạt kết quả. Nhà tranh đấu đã bị sụt 15 kg, tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, nhưng ông vẫn từ chối chuyển đến phòng cấp cứu của bệnh viện để truyền dịch. Ông Sentsov bị bắt từ đầu năm 2014, và bị kết án 20 năm tù. Ông bị giam tại một nhà tù ở Siberia.