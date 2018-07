(AFP) – Facebook sẽ gỡ các tin giả có nguy cơ dẫn tới bạo lực. Hôm qua 18/07/2018 tập đoàn Facebook cho biết sẽ hợp tác với các tổ chức ở địa phương và các cơ quan chuyên nghiệp để xác định xem các đăng tải đó có thể gây bạo lực hay không trước khi đưa ra quyết định gỡ bỏ. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở Sri Lanka để ngăn chặn bạo lực nhắm vào người Hồi Giáo.

(AFP) - Thủ tướng Hungary thăm Israel và cam kết không bài trừ Do Thái. Tới Israel từ hôm qua, 18/07/2018, ông Viktor Orban, trong ngày hôm nay hội đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông tuyên bố Hungary không chấp nhận thái độ bài trừ Do Thái. Trong nước, ông Orban thường xuyên bị chỉ trích có lập trường bài Do Thái. Hungary và Israel xích lại gần nhau sau khi Budapest không ủng hộ Hội Đồng Bảo An bác bỏ việc Hoa Kỳ công nhận Jérusalem là thủ đô của Israel.

(AFP) – Mỹ điều tra về nhập khẩu uranium. Theo thông báo ngày 18/07/2018 của bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross, cuộc điều tra nhằm xem việc nhập khẩu uranium có đe doạ an ninh quốc gia hay không. Quyết định này có thể mở đường cho Mỹ áp mức thuế mới lên uranium nhập khẩu. Sản lượng uranium của Mỹ chỉ đáp ứng 5% tổng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Canada, Kazakhstan, Úc, Nga và Ouzbékistan là các nhà cung cấp chính.

(AFP) – Úc : Thủ tướng kêu gọi Giáo hoàng cách chức một tổng giám mục bị buộc tội bao che hành vi ấu dâm. Lời đề nghị của ông Malcom Turnbull được đưa ra ngày hôm nay 19/07/2018 trong cuộc gặp các đại diện cấp cao của Giáo hội Công Giáo, nhắm vào tổng giám mục Philip Wilson ở Adelaide, Úc, 67 tuổi, bị kết án 1 năm tù hồi đầu tháng Bảy nhưng không từ chức, bất chấp đề nghị của nhiều quan chức.

(AFP) – Nicaragua : lực lượng ủng hộ tổng thống Ortega ngày 18/07/2018 tăng cường kiểm soát thành phố Masaya, thành trì của phe nổi dậy. Lãnh đạo Hiệp hội nhân quyền Nicaragua, ông Alvaro Leiva, kêu gọi chính quyền ngưng truy hại thường dân, tránh một cuộc thảm sát và vi phạm nhân quyền.

(AFP) – Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho một mục sư. Hôm 18/07/18, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edrogan trả tự do mục sư Andrew Brunson, bị bắt vào tháng Mười 2016 tại thành phố Izmir. Ông bị cáo buộc dính líu tới hoạt động khủng bố.

(AFP) – Trung Quốc tịch thu 156 chiếc ngà voi ma mút. Hải Quan Trung Quốc hôm 19/07/18 loan báo tịch thu một lượng hàng gồm 2 chiếc ngà voi, 156 chiếc ngà voi ma mút, 1276 sừng linh dương, cùng hàng trăm kilogram hàng cấm khác được đưa từ Nga qua khu vực biên giới tỉnh Hắc Long Giang. Có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc và Nga bị bắt giữ.

(AFP) – Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Tòa án Hàn Quốc hôm 19/07/18, đưa ra phán quyết, buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình 300 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol 4 năm trước đây. Con của các nạn nhân sẽ được bồi thường 200 triệu won. Phụ huynh các nạn nhân sẽ được bồi thường 40 triệu won.