Cuộc gặp Trump-Putin: Phe Dân Chủ Mỹ đòi thẩm vấn phiên dịch của TT Mỹ

Trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh Helsinki, nguyên thủ Mỹ đã tỏ ra tin vào những lời bác bỏ của đồng nhiệm Nga hơn là vào các báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, cáo buộc Matxcơva đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bị chỉ trích mạnh mẽ, Donald Trump đã tìm cách biện minh, nhận lỗi, nhưng các giải thích của tổng thống Mỹ không thuyết phục được các nghị sĩ Hoa Kỳ.

Do vậy, theo AFP, phát biểu trên truyền hình Mỹ, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bob Menendez, thành viên Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, nói: « Chúng tôi muốn phiên dịch viên ra điều trần trước Ủy Ban. Chúng tôi muốn xem biên bản cuộc gặp ».

Nữ thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Jeanne Shaheen cho rằng việc thẩm vấn phiên dịch của tổng thống Trump sẽ giúp cho các dân biểu và người dân Mỹ biết được những gì đã được trao đổi và thỏa thuận nhân danh nước Mỹ.

Về phía đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, Bob Corker cho biết là ông thông cảm với những đòi hỏi thẩm vấn phiên dịch viên và sẽ xem có tiền lệ hay chưa. Ông gợi ý nên thẩm vấn ngoại trưởng Mike Pompeo.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ khẳng định là chưa nhận được yêu cầu chính thức và không rõ đã có tiền lệ hay chưa.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng nói là không biết là có hay không có băng ghi âm cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ Mỹ-Nga, và nêu ra các đặc quyền của hành pháp như không một tổng thống nào cũng như phiên dịch của ông phải tiết lộ nội dung các cuộc nói chuyện riêng tư.

Trước phản ứng của chính giới Mỹ, tổng thống Donald Trump khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBS, ngày hôm qua, lại cải chính những phát biểu của ông tại thượng đỉnh Helsinki, và nói là ông chấp nhận kết luận của cơ quan tình báo Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, thậm chí còn cho rằng tổng thống Nga Putin phải chịu trách nhiệm về việc này.

Từ San Francisco, thông tín viên Eric de Salve gửi về bài tường trình :

"Đây là lần thứ hai, Donald Trump tìm cách hóa giải cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Hôm thứ Ba 17/07, tổng thống Mỹ giải thích rằng hôm thứ Hai, ông đã nói nhầm khi ông từ chối thừa nhận việc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Hôm qua, thứ Tư, trên đài truyền hình CBS, ông nhắc lại các phát biểu của mình và cuối cùng thừa nhận việc Matxcơva can thiệp : "Tôi đã nhiều lần nói là có can thiệp. Có thể nói là đúng như vậy".

Khi nhà báo của đài CBS hỏi phải chăng Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về vụ can thiệp này. Tổng thống Mỹ trả lời : "Chắc chắn là như vậy. Với tư cách là nguyên thủ một quốc gia, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm".

Đây là lần đầu tiên, Donald Trump thừa nhận một cách hời hợt là Putin phải chịu trách nhiệm. Như vậy, sau khi không tin tưởng các cơ quan tình báo Mỹ và gây phản ứng mạnh ngay cả trong phe Cộng Hòa, ông Trump tuyên bố chấp nhận các kết luận của Dan Coats, giám đốc tình báo quốc gia. Ông nói : "Đó là một chuyên gia. Ông ta làm việc rất tốt và tôi rất tin tưởng ông Dan Coats".

Giờ đây, các nghị sĩ đảng Dân Chủ muốn biết nội dung cuộc nói chuyện trực tiếp tại Helsinki giữa Donald Trump và Vladimir Putin, mà không có sự hiện diện của các cố vấn. Một số nghị sĩ còn công khai nói đến khả năng điện Kremlin có trong tay những tài liệu bất lợi cho tổng thống Hoa Kỳ. Một số khác thì gợi ý là Thượng Viện cần thẩm vấn phiên dịch viên của Donald Trump".