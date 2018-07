Donald Trump cải chính phát ngôn về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Họp báo tại Washington ngày 17/07/2018, tổng thống Trump nhìn nhận đã "nói nhầm" khi tuyên bố với tổng thống Putin tại Helsinki là "không có lý do gì để có thể nghĩ là Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ". Lời cải chính này nhằm xoa dịu công luận Mỹ và ngay cả trong hàng ngũ của đảng Cộng Hòa, rất phẫn nộ vì những tuyên bố của ông trong buổi họp báo chung với tổng thống Nga hôm 16/07/2018.

Thông tín viên đài RFI, Eric de Salve từ San Francisco tường trình :

Trước ống kính truyền hình của Nhà Trắng, Donald Trump chật vật gài số lùi và giải thích là khi từ Helsinki trở về, ông mới biết tranh cãi đã dấy lên tới mức độ nào. Tổng thống Mỹ kể lại : "Khi trở về, tôi hỏi : "Chuyện gì đã xảy ra ? Vần đề nằm ở chỗ nào ?"

"Phản bội", "đáng hổ thẹn", "sai lầm tai hại" : những tuyên bố của tổng thống Mỹ trước một cường quốc thù nghịch, chỉ trích cơ quan tình báo của chính nước mình đã gây hoang mang chưa từng thấy. Tại Washington, sự phẫn nộ lan sang cả hàng ngũ đảng Cộng Hòa. Nhiều gương mặt nổi bật của đảng này vốn ít khi nào chỉ trích Donald Trump đã phải lên tiếng.

Donald Trump nói tiếp : "Tôi đọc lại văn bản và đã xem lại đoạn video về câu trả lời của mình trong buổi họp báo. Tôi thấy cần phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng".

Một ngày trước, trong buổi họp báo ở Helsinki với tổng thống Nga, Vladimir Putin, Donald Trump từ chối công nhận Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Nhưng tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ rốt cuộc đã gài số lùi. Ông giải thích là đã nói nhầm, quên dùng thể phủ định kép. Donald Trump, cúi đầu xuống, nhìn vào bản thảo trên mặt bàn và nói "Tôi đã nói "có thể là" thay vì "không thể là".

Nói cách khác, tại Helsinki, tuyên bố của tổng thống Trump "Tôi không thấy có lý do gì để Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ" thì người ta phải hiểu rằng ông muốn nói "Tôi không thấy có lý do gì để Nga KHÔNG can thiệp". Tổng thống Mỹ nói thêm "Tôi chấp nhận những kết luận của cơ quan tình báo Mỹ theo đó Nga đã can thiệp vào bầu cử hồi năm 2016".

Đến cuối ngày, trên mạng xã hội Twitter, Donald Trump tỏ ra rất hài lòng về thượng đỉnh Helsinki qua tuyên bố "Cuộc gặp với tổng thống Putin là một thành công lớn, ngoại trừ trong mắt các phương tiện truyền thông đưa tin giả Fake News.

Giải thích không thuyết phục

Lời thanh minh của ông Trump không mấy thuyết phục. Lãnh đạo khối nghị sĩ Cộng Hòa ở Thượng Viện, Mitch McConnell ngày 17/06/2018 nêu lên khả năng Thượng Viện Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt Nga và cảnh cáo Matxcơva không nên can thiệp vào bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Bên phía đối lập, lãnh đạo của phe Dân Chủ, Chuck Schumer đòi tổng thống Mỹ trình bày trước ủy ban của Thượng Viện về cuộc họp kín trong gần hai giờ đồng hồ tại Helsinki giữa ông và tổng thống Nga, Vladimir Putin.