(Reuters) – Việt Nam ra lệnh cho tàu bè về cảng tránh bão Sơn Tinh. Chính quyền Việt Nam đã yêu cầu các tàu bè đều phải trở về bến và chuẩn bị kế hoạch sơ tán tại các tỉnh phía bắc vì bão Sơn Tinh được dự báo đổ bộ hôm nay,18/07/2018. Trận bão nhiệt đới đầu tiên trong năm có tốc độ 90 km/h, có thể gây lượng mưa lên đến 350 mm, có nguy cơ gây ngập lụt và đất lở.

(AFP) – Google bị EU phạt kỷ lục 4,34 tỉ euro. Liên Hiệp Châu Âu (EU) hôm nay 18/07/2018 đã áp mức phạt kỷ lục cho tập đoàn Google lên đến 4,34 tỉ euro. Google bị cáo buộc lạm dụng thế độc quyền trong hệ điều hành Android dùng cho smartphone, để ưu tiên cho dịch vụ tìm kiếm của mình. Quyết định này có thể làm quan hệ với Hoa Kỳ hiện đang căng thẳng lại xấu thêm, Google cho biết sẽ kháng cáo. Trước đó hôm 27/6, Ủy ban Châu Âu cũng đã phạt Google 2,42 tỉ euro vì lạm dụng vị trí độc quyền cho dịch vụ so sánh giá cả « Google Shopping ».

(AFP) – Phát hiện áo thun giả của đội tuyển bóng đá Pháp bán tại Trung Quốc. Chỉ ba ngày sau khi đội bóng áo Lam đoạt cúp vô địch thế giới, trên ngực áo có thêu thêm một ngôi sao thứ nhì, những chiếc áo thun giả hiệu có 2 ngôi sao của đội bóng Pháp đã được bán tại Trung Quốc. Giá mỗi chiếc từ 8 cho tới 30 euro. Trong lúc hàng chính hiệu dự trù bán mỗi chiếc áo màu xanh lam với giá không dưới 85 euro.

(AFP) – Một dược chất trong thuốc trị bệnh tim của Trung Quốc gây ung thư. Một hãng dược phẩm Trung Quốc đã thu hồi dược chất Valsartan được sử dụng để sản xuất thuốc trị bệnh suy tim, cao huyết áp, sau khi cơ quan y tế châu Âu (EMA) và Hoa Kỳ (FDA) lên tiếng cảnh báo. Dược chất này do công ty Huahai ở Chiết Giang sản xuất có nguy cơ gây ung thư, do chứa NDMA. Tại Pháp, có 9 công ty dược đã thu hồi các lô thuốc có chất Valsartan do Huahai cung cấp. Trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu của công ty này đã giảm 10% ngay sau khi bị EMA báo động.

(AFP) – Hút thuốc lá điện tử trong khoang lái, phi công hãng Air China bị cấm bay vĩnh viễn. Tuần qua chiếc Boeing 737 của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc đột ngột mất độ cao gây hoảng loạn cho hành khách và phi hành đoàn. Nguyên nhân sự cố là do phi công tắt hệ thống điều hòa để hút thuốc lá điện tử. Ngày18/07/2018, Cơ Quan Hàng Không Dân Sự Trung Quốc vĩnh viễn cấm phi công này tiếp tục hành nghề. Air China phải giảm 10 % các chuyến bay, kiểm tra lại hệ thống báo động an toàn của máy bay Boeing 737 và nộp phạt 6.400 euro.

(Reuters & AFP) – Đội bóng Thái được cứu thoát khỏi hang Tham Luang lần đầu xuất hiện. Cả 12 trẻ em (11 đến 16 tuổi) thuộc đội bóng Heo Rừng cùng với huấn luyện viên (25 tuổi) được giải cứu khỏi hang động Tham Luang ngập nước tuần trước, hôm nay 18/07/2018 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp báo ở Chiang Rai, Thái Lan. Các em cho biết đã sống sót nhờ uống nước mưa rỉ qua các tảng đá. Từ khi được cứu, các em đã tăng lại được trung bình 3 kg, và tối nay có thể trở về với gia đình. Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn cho phép tổ chức lễ hội tại công viên Royal Plaza ở trung tâm Bangkok để cảm tạ những người cứu hộ Thái và ngoại quốc đã tham gia chiến dịch giải cứu.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên thông báo hoàn lại hài cốt 55 lính Mỹ cho Hoa Kỳ. Một quan chức Mỹ xin được giấu tên ngày 17/07/2018 cho biết Washington sẽ nhận hài cốt của 55 lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên trong vòng 2 tuần lễ sắp tới. Đôi bên còn tiếp tục thảo luận về một số chi tiết cho việc trao trả hài cốt lĩnh Mỹ, được dự trù diễn ra kể từ ngày 27/07/2018.

(Reuters)- Iran đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa Án Quốc Tế. Bị Hoa Kỳ trừng phạt vì chính sách phát triển hạt nhân, ngày 16/07/2018, ngoại trưởng Iran thông báo đã đệ đơn lên òa Án Quốc Tế, trụ sở tại La Haye - Hà Lan, yêu cầu định chế tư pháp này đòi Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh cấm vận Iran. Teheran giải thích quyết định của Nhà Trắng vi phạm thỏa thuận hữu nghị mà Iran và Mỹ đã ký kết hồi năm 1955.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Tối nay 18/07/2018 rạng sáng mai, tình trạng khẩn cấp được thiết lập cách đây hai năm sau vụ đảo chính hụt được bãi bỏ. Tuy nhiên đối lập lo ngại luật « chống khủng bố » mới với những biện pháp không khác mấy so với hiện nay. Ban đầu được ban bố trong ba tháng, tình trạng khẩn cấp được gia hạn đến bảy lần ; và trong hai năm qua tổng thống Erdogan ban bố 34 sắc lệnh không cần thông qua Quốc Hội, thẳng tay thanh trừng gần 80.000 người, trên 150.000 công chức bị sa thải hoặc đình chỉ.

(AFP) – Nicaragua : Khủng hoảng và bạo động tiếp diễn. Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình kéo dài trong 4 giờ đồng hồ ngày 17/07/2018. Chính quyền Nicaragua thông báo đã làm chủ lại tình hình ở thành phố Masaya, miền tây nam nước này. Phong trào chống chính quyền của ông Ortega đã kéo dài từ ba tháng qua, làm 280 người thiệt mạng.

(AFP)- Đội tuyển quốc vô địch thế giới, dân Pháp lên tinh thần. Theo thăm dò dư luận do cơ quan Odoxa-Dentsu Consulting thực hiện ngày 17/07/2018, chiến thắng vẻ vang của đội bóng Pháp ở giải vô địch thế giới khiến 82 % những người được hỏi rất "tự hào". Hơn 70 % cho rằng chiếc cúp này sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của nước Pháp đối với thế giới và 62 % lạc quan về tình hình chung của nền kinh tế nước nhà. Riêng tổng thống Macron không được hưởng "hiệu ứng World Cup". Điểm tín nhiệm tổng thống Macron vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn sụt giảm mất 2 điểm so với thăm dò được thực hiện vào giữa tháng 6/2018.