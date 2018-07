(AFP) – Trung Quốc : Một phụ nữ bị bắt vì ném mực vào ảnh Tập Cận Bình. Tổ chức Bảo vệ Nhân Quyền Trung Quốc ngày 17/07/2018 cho biết một đoạn video quay cảnh người phụ nữ 28 tuổi đang ném mực vào ảnh chân dung Tập Cận Bình nhằm phản đối chính sách « trấn áp tư tưởng » của chính quyền, đã được đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 4/7. Người này đã bị bắt ngay ngày hôm đó.

(AFP) – Cảnh sát Hồng Kông đệ đơn yêu cầu cấm Đảng Dân Tộc Hồng Kông. Bộ trưởng An ninh Hồng Kông John Lee hôm nay, 17/07, cho biết đang cân nhắc đề nghị cấm Đảng Dân Tộc Hồng Kông (Hong Kong National Party) của sở cảnh sát. Đảng Dân Tộc Hồng Kông là một nhóm hoạt động kêu gọi Hồng Kông độc lập vớiTrung Quốc. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế phản đối biện pháp này, cho đây là hành động gây nguy hại cho quyền tự do ngôn luận tại Hồng Kông.

(AFP) – Cựu tổng thống Mỹ đến Nam Phi nhân 100 năm ngày sinh Nelson Mandela. Trước 15.000 khách mời cao cấp có mặt tại sân vận động Johannesburg, Nam Phi, cựu tổng thống Mỹ Barck Obama ngày 17/07/2018 có bài diễn văn rất được mong đợi nhằm tôn vinh « người giải phóng cao cả của thế kỷ XX ». Đây là điểm nhấn quan trọng trong lễ mừng 100 năm ngày sinh của cố tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela. Mỗi năm, nhân dịp ngày sinh của vị tổng thống da mầu đầu tiên này, sinh ngày 18/07/1918, Quỹ Mandela đều giao phó cho một khách mời có uy tín đọc bài diễn văn.

(AFP) – Hoa Kỳ : Một phụ nữ Nga bị bắt. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 16/07/2018 giải thích công dân Nga 29 tuổi này đã bí mật tìm cách tác động đến các tổ chức chính trị Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Nga, đặc biệt NRA, tổ chức vận động hậu trường ủng hộ vũ khí mạnh nhất tại Mỹ. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi kết thúc thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và đồng nhiệm Nga tại Helsinki, thủ đô Phần Lan.

(AFP) – Các ngoại trưởng Liên Âu bác bỏ đòi hỏi cô lập Iran của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, Federica Mogherini, hôm qua, 16/07/2018, thông báo các ngoại trưởng các nước Liên Âu thống nhất là Liên Hiệp Châu Âu sẽ sử dụng một công cụ pháp lý, nhằm giúp các doanh nghiệp châu Âu làm việc tại Iran thoát khỏi các trừng phạt của Mỹ. Công cụ pháp lý nói trên, dựa trên « luật ngăn chặn trừng phạt » của châu Âu, được ban hành từ năm 1996, sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 6/8/2018, ngày mà loạt trừng phạt đầu tiên của Mỹ có hiệu lực. Ủy viên châu Âu về năng lượng cho biết Bruxelles sẽ chuẩn bị các biện pháp để giúp Iran duy trì lượng dầu mỏ xuất khẩu. Năm ngoái, xuất dầu mang lại cho Teheran 50 tỉ đô la.

(AFP) – Donald Trump ủng hộ biểu tình phản đối chế độ tại Iran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, được công bố hôm qua, tổng thống Mỹ khẳng định biểu tình bùng phát khắp Iran, cùng lúc với lạm phát phi mã. Cũng theo tổng thống Mỹ, tình trạng nói trên ở Iran diễn ra sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Teheran, khiến nhiều tập đoàn kinh tế lớn buộc phải rút ra khỏi Iran, để tránh đối đầu với Mỹ. Trong khi đó, cũng hôm qua, chính quyền Teheran quyết định kiện Mỹ lên Tòa Án Công Lý Quốc Tế (CPI), do tái áp đặt các trừng phạt kinh tế.

(AFP) - Peru thông báo tình trạng khẩn cấp trên khu vực biên giới với Colombia. Tuyên bố này được đưa vào hôm qua, 16/07/18, nhằm củng cố an ninh, do tình trạng buôn lậu ma túy qua biên giới. Tổng thống Peru Vizcarra cho biết đã huy động 3 chiếc máy bay và 5 chiếc trực thăng nhằm hợp tác với chính phủ Colombia. An ninh Peru đã bắt giữ được 50 đối tượng dính líu đến đường dây buôn bán chất cấm.

(Reuters) - Chiến đấu cơ mới của Anh Quốc lộ diện. Bộ Quốc Phòng Anh Quốc đã cho ra mắt mô hình chiến đấu cơ mang tên Tempest tại Triển lãm Hàng không Farnborough vào hôm qua, 16/07/18. Dự án thiết kế và chế tạo chiếc máy bay này đã được cấp 2 tỉ bảng Anh cho tới năm 2025, máy bay dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2035.

(AFP) – Gần 100.000 người tưởng niệm 100 năm Sa hoàng Nicolas II bị hạ sát. Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, 17/07/2018, gần 100.000 người đã tham gia vào một đám rước lớn, để tượng niệm đúng một thế kỷ Sa hoàng cuối cùng của nước Nga bị phe Bolchevick sát hại. Nghi lễ trong đêm diễn ra tại chính nơi xảy ra vụ này. Thượng phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga Kirill là người dẫn đầu đoàn rước lễ. Theo người đứng đầu Giáo Hội Chính Thống Nga, nước Nga cần phải tiếp tục rút ra các bài học về biến cố « đau đớn » này.

(RFI) – 20 năm thành lập : Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ngày càng bị chỉ trích. Nhân dịp sinh nhật 20 tuổi của tòa án quốc tế đầu tiên có sứ mạng xét xử các thủ phạm tội ác nghiêm trọng mang tính quốc tế, nhiều nhà quan sát chỉ trích tòa hoạt động kém hiệu quả. Tổng cộng cho đến nay, Tòa đã thụ lý 26 vụ án, trong đó đa số đang xét xử. Tổng cộng có 32 lệnh bắt giữ được ban bố, 15 lệnh đã được thi hành, 6 tù nhân đang thọ án tù. Một lý do chính khiến Tòa hoạt động kém hiệu quả là do thiếu kinh phí. Tuy nhiên, nhiều người khác đã ca ngợi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế góp phần buộc chính quyền một số nước không thể làm ngơ trước các vụ án nghiêm trọng, buộc họ phải thay đổi luật pháp quốc gia, tiến hành các điều tra trong nước.