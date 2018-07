Trump xúi thủ tướng Anh ….kiện Liên Hiệp Châu Âu

Bà Theresa May đã tiết lộ như trên trong một chương trình phát thanh mỗi Chủ nhật « The Andrew Marr Show » trên đài BBC. Thủ tướng May trả lời câu hỏi về một tuyên bố của tổng thống Trump trong cuộc họp báo chung hôm thứ sáu vừa qua. Hôm đó, ông Trump cho biết đã đề nghị với thủ tướng Anh một phương pháp để thực hiện thành công Brexit, nhưng bà Theresa May cho là phương pháp này quá « thô bạo ». Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không nói rõ là ông đề nghị những gì với thủ tướng Anh.

Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tờ The Sun hôm nay, ông Donald Trump cũng tuyên bố, nếu ở vị trí của thủ tướng Anh, ông sẽ thương lượng một cách « khác hơn rất nhiều ». Đối với tổng thống Hoa Kỳ, bà Theresa May đã đi theo một con đường không đúng với lá phiếu của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016.

Tuy nhiên, trên đài BBC, lãnh đạo chính phủ Anh khẳng định quyết tâm thương lượng với Bruxelles một « thỏa thuận tốt nhất có thể được » để đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, dự trù vào ngày 29/03/2018.

Hôm thứ năm vừa qua, Luân Đôn vừa công bố « Sách trắng » về Brexit, nêu chi tiết các đề nghị của Anh Quốc về quan hệ tương lai giữa nước này với Liên Hiệp Châu Âu thời kỳ hậu Brexit. Sách trắng này cũng bày tỏ mong muốn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ giữa Anh Quốc với khối 27 nước châu Âu.