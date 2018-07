Lãnh đạo nhiều nước và các ngôi sao đến Nga xem trận chung kết

Thông báo của điện Kremlin cho biết tổng thống Putin dự lễ bế mạc World Cup 2018 và dự kiến trận chung kết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic cũng hiện diện để cổ vũ đội tuyển nước mình. Bên cạnh đó quốc vương Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, nước chủ nhà World Cup 2022 cũng có mặt.

Một số nhà lãnh đạo khác cũng được chờ đợi, như chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas, tổng thống các nước Gabon, Sudan, Belarus, Moldova, Armenia, thủ tướng Hungary và Kizghiztan.

Ca sĩ kiêm diễn viên Mỹ Will Smith, đồng tác giả ca khúc chính thức của World Cup lần này là « Live it up » biểu diễn trong lễ bế mạc Cúp bóng đá thế giới 2018. Ca sĩ nổi tiếng Mick Jagger, lãnh đạo nhóm Rolling Stones, vốn đã dự trận bán kết ở Saint-Peterbourg, lần này cũng không bỏ qua trận chung kết.

Trên khán đài còn có siêu sao điền kinh Usain Bolt, người chạy nhanh nhất thế giới. Hai cầu thủ Pháp Laurent Koscielny và Dimitri Payet không dự World Cup được vì bị chấn thương, cũng sẽ là khán giả trận chung kết Pháp-Croatia.