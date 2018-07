Tổng thống Mỹ mạnh mẽ tấn công chính sách Brexit của thủ tướng Anh

Vào lúc thủ tướng Anh trải thảm đỏ đón nguyên thủ Mỹ, Donald Trump trả lời báo The Sun, số ra ngày 13/07/18, mạnh mẽ chỉ trích chính sách Brexit của bà Theresa May. Đây là một vố đau với Luân Đôn, vốn đang hy vọng nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương với Washington khi rời Liên Hiệp Châu Âu vào tháng 03/2019.

Thông tín viên đài RFI Muriel Delcroix cho biết thêm :

"Đây thực sự là một quả bom phát hỏa mà Donald Trump tung ra khi trả lời báo The Sun vài giờ trước khi đặt chân đến Luân Đôn. Đây là một trong những cuộc trả lời phỏng vấn kém tính ngoại giao nhất và gây khó xử nhất cho thủ tướng Theresa May, cho dù bà đã trải thảm đỏ đón Donald Trump và đã làm tất cả để chiều lòng vị khách mời cồng kềnh này, trong bối cảnh nguyên thủ Mỹ bị công luận Anh chống đối.

Không biết ơn Theresa May thì chớ, Donald Trump lại còn dùng xe ủi tấn công kế hoạch Brexit mà thủ tướng Anh vừa công bố hôm qua. Tổng thống Mỹ giải thích với báo The Sun rằng nếu như bà May muốn duy trì một mối quan hệ mật thiết với Liên Hiệp Châu Âu sau Brexit thì điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ nên đàm phán với Bruxelles hơn là nói chuyện với Luân Đôn. Theo quan điểm của tổng thống Trump, thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ coi như bị khai tử.

Sự chỉ trích công khai này của Donald Trump là một vố đau đối với Theresa May. Bà đang tìm cách củng cố vị thế trong hàng ngũ đảng bảo thủ của mình.

Tất cả những diễn biến trên đây khiến quan hệ song phương trở nên băng giá, trong khi thủ tướng May trong bữa dạ tiệc hôm qua đã xem Mỹ là một 'đồng minh gần gũi và thân thiết' của Luân Đôn.

Hôm nay, lãnh đạo Anh và Mỹ hội đàm. Sẽ rất thú vị khi theo dõi thái độ đôi bên trong buổi họp báo kết thúc chuyến viếng thăm Anh Quốc của nguyên thủ Mỹ. Trong khi đó, hàng ngàn người tập trung phản đối Donald Trump trên các đường phố, tại Luân Đôn và ở nhiều nơi khác trên toàn quốc".