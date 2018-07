(AFP) - Nicaragua : căng thẳng leo thang, dân quân hành hung giám mục. Lực lượng bán võ trang của tổng thống Daniel Ortega leo thang trong các hành động đàn áp đối lập. Ngày thứ hai 09/07, hàng trăm dân quân xâm nhập nhà thờ lớn San Sebastien, cách thủ đô 45 km, tấn công phái đoàn giám mục do Hồng y Leopoldo Brenes dẫn đầu. Tổng thống Nicaragua và vợ là phó tổng thống bị phong trào phản kháng tố cáo lạm quyền và tước đoạt các quyền tự do. Phái đoàn Giáo Hội đóng vai trò trung gian hoà giải giữa đối lập và chính quyền Ortega. Bạo động đã làm 14 người chết hôm chủ nhật, nâng tổng số nạn nhân từ tháng Tư đến nay lên hơn 250 người.

(AFP) -Thổ Nhĩ Kỳ : Tiền rớt giá sau khi Erdogan bổ nhiệm con rể làm bộ trưởng. Bị mất giá 43% trong hai năm qua, đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ trượt thêm 3,5% trong ngày 09/07, ngay sau khi tổng thống Erdogan bổ nhiệm con rể Albayrak làm bộ trưởng Tài Chính. Với tỷ lệ lạm phát liên tục leo thang : 7,5% trong năm 2017, 12,5% trong 5 tháng đầu năm 2018, kinh tế Thổ nhĩ Kỳ được xem là « đi vào vùng rối loạn » theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.

(AFP) - Tăng cường an ninh bảo vệ thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Tại Bruxelles đêm nay, 10/07/2018, hơn 2400 viên cảnh sát và 1000 quân nhân Bỉ sẽ được huy động nhằm bảo vệ an ninh hội nghị thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương sẽ diễn ra vào ngày 2 ngày tới trước thềm trận bán kết Cúp Thế Giới giữa Pháp và Bỉ. Đây được coi là một biện pháp an ninh hiếm có của cảnh sát Bỉ, vừa bảo vệ an ninh hội nghị, vừa đề phòng náo loạn trong trường hợp đội tuyển quốc gia Bỉ chiến thắng vòng bán kết.

(AFP) - Phát hiện khủng long hóa thạch có niên đại hơn 200 triệu năm. Một nhóm khảo cổ học Achentina đã khai quật được hóa thạch một loài khủng long lớn nhất thuộc kỷ Tam Điệp (kỷ Trias), có tên khoa học Ingenia prima. Thông tin chi tiết được đăng trên báo khoa học Nature Ecology & Evolution vào ngày 09/07/2018. Phát hiện này là bằng chứng các loài khủng long khổng lồ đã sống trên trái đất cách đây 200 triệu năm, thay vì 180 triệu năm trước vào kỷ Jura.

(AFP) - LHQ yêu cầu Hàn Quốc điều tra về cuộc đào tẩu sang Seoul của 12 nữ nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc. Sự việc diễn ra cách đây hai năm, Bình Nhưỡng khẳng định 12 cô gái bị bắt cóc, còn Seoul tuyên bố các cô tự bỏ trốn. Sau khi gặp gỡ một số người trong số 12 nhân viên, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, cho biết là các cô gái đã được đưa đến miền nam mà không hề biết. Ông chủ nhà hàng Trung Quốc Heo Gang Il làm việc cho tình báo Hàn Quốc từ năm 2014 tại Trung Quốc. Hai năm sau, do sợ bị lộ, ông yêu cầu được tổ chức đào tẩu. Đến phút chót, nhân viên tình báo phụ trách cuộc bỏ trốn của ông đã yêu cầu ông chủ nhà hàng đi cùng với 12 nhân viên.

(RFI) - Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em ở vùng xung đột. Nghị quyết được toàn bộ Hội Đồng Bảo An thông qua ngày 09/07/2018 nhằm phòng ngừa tình trạng tuyển trẻ em làm lính và tránh các cuộc tấn công nhắm vào trẻ em. Theo tổ chức Save the Children, gần 350 triệu trẻ em hiện là nạn nhân của các cuộc xung đột trên khắp thế giới.

(AFP) - Lực lượng kiểm lâm Úc bắt được cá sấu khổng lồ. Sau tám năm truy tìm, con cá sấu nặng 600 kg, dài 4,7 mét đã được tìm thấy ở dòng sông Katherine ngày 10/07/2018 và sẽ được đưa đến nơi ở mới là một trang trại cá sấu. Con cá sấu khoảng 60 tuổi này được liệt vào danh sách « có vấn đề », vì có thể gây nguy hiểm cho người dân.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan, khủng bố ở Jalalabad khiến 10 người chết. Ông Mike Pompeo đã đến Kaboul ngày 09/07/2018, gặp tổng thống Afghanistan để tái khẳng định cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Chỉ một ngày sau, sáng ngày 10/07, một chiếc xe của lực lượng an ninh Afghanistan đậu gần một trạm xăng ở Jalalabad bị tấn công tự sát. Trong số 10 người chết, có 8 thường dân và nhiều người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.