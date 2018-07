Brexit : Hai bộ trưởng từ chức, vị trí của thủ tướng May bị đe dọa

Phát biểu về quyết định từ chức, ngoại trưởng Boris Johnson cho rằng giấc mơ Brexit « đang chết dần » sau khi thủ tướng Theresa May « ép » nội các thông qua « soft Brexit ».

Thông tín viên RFI Muriel Delcroix tường trình từ Luân Đôn :

« Thủ tướng Theresa May liên tiếp bị mất không chỉ hai nhân vật chủ chốt trong nội các mà còn là hai nhân vật ủng hộ Brexit có ảnh hưởng nhất. Và hiện giờ, chính sự nghiệp chính trị của thủ tướng đang bị đe dọa.

Bà May cho biết sẽ không đổi ý về dự thảo thỏa hiệp với Bruxelles. Đây là một đề xuất tự do trao đổi hàng hóa để duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với phần còn lại của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, giải pháp này lại bị các nhân vật ủng hộ Brexit trong đảng bảo thủ của thủ tướng May kịch liệt bác bỏ. Họ cho là bị phản bội và cáo buộc thủ tướng đã quá nhượng bộ với Liên Hiệp Châu Âu.

Từ nay, những nghị sĩ này sẽ nhận được sự ủng hộ của ông Boris Johnson, người vừa trút bỏ được những ràng buộc trong cuơng vị bộ trưởng. Và sự chống đối mạnh mẽ này có thể làm cho bà thủ tuớng mất tín nhiệm và sẽ khơi mào tiến trình thay thế vị trí lãnh đạo đảng của bà Theresa May.

Tại Nghị Viện, thủ tướng May bảo vệ dự án về Brexit trong tiếng la ó và chế giễu của phe đối lập. Lãnh đạo Công Đảng tỏ ra rất gay gắt. Ông Jeremy Corbyn nhấn mạnh là chính phủ mất đến hai năm để đi tìm ra được một thỏa hiệp về Brexit, thế nhưng văn bản này chỉ tồn tại được hai ngày.

Ông Jeremy Corbun kết luận rằng hai vị bộ trưởng từ chức vừa rời bỏ con tầu đang nguy cập, còn chính phủ thì không có khả năng lèo lái hồ sơ Brexit ».