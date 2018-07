(Hongkong Free Press) - Biểu tình tại Hồng Kông nhân kỷ niệm ba năm vụ đàn áp « 709 ». Các nhà tranh đấu Hồng Kông hôm qua 08/07/2018 đã tập hợp trước Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Tây Hoàn (Sai Wan) đòi hỏi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động, trả lại giấy phép hành nghề cho các luật sư liên quan. Trong đợt đàn áp được mệnh danh là « 709 » năm 2015, có khoảng 300 nhà ly khai và luật sư bị câu lưu.

(AFP) - Trung Quốc bị tố cáo lén sản xuất khí CFC. Cơ quan Điều tra Bảo vệ Môi trường (EIA), một hiệp hội sinh thái có trụ sở tại Hoa Kỳ, hôm nay 09/07/2018 tố cáo Trung Quốc tiếp tục bí mật sản xuất CFC, loại khí hủy hoại tầng ozone đã bị cấm theo Hiệp ước Montréal ký kết năm 1987. Theo báo cáo của EIA, có 18 nhà máy đặt tại 10 tỉnh Trung Quốc sử dụng CFC, tuy Bắc Kinh tuyên bố đã chấm dứt từ năm 2007.

(AFP) - Tập đoàn điện thoại Trung Quốc Xiaomi (Tiễu Mễ) lận đận vì chiến tranh thương mại. Trong ngày đầu tiên (09/07) lên sàn chứng khoán, tập đoàn này đã gặp nhiều khó khăn do nhà đầu tư thiếu tin tưởng và do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Giá cổ phiếu thấp hơn kỳ vọng, thậm chí tuần trước các nhà đầu tư còn ồ ạt bán ra với giá rẻ trước khi được chính thức niêm yết. Hiện nay giá trị của Xiaomi chỉ khoảng 45 tỉ đô la, so với mục tiêu đầy tham vọng 100 tỉ đô la.

(RFI) - Thái Lan : Thêm 4 em nhỏ được đưa ra khỏi hang trong ngày giải cứu thứ 2. Chiến dịch giải cứu 12 thiếu nhi đội bóng và huấn luyện viên đang mắc kẹt trong động Tham Luang, Thái Lan bắt đầu từ 10 giờ sáng hôm qua 08/07. Tổng cộng đã có 8 em được đưa ra khỏi hang. Hiện còn 4 em nhỏ và huấn luyện viên vẫn đang chờ được giải cứu.

(AFP) - Tòa tối cao Ấn Độ tuyên án tử hình đối với 3 thủ phạm vụ hiếp dâm tập thể làm rúng động thế giới năm 2012. Phiên tòa diễn ra trong ngày hôm nay 09/07/2018. Nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể năm 2012 trên một chuyến xe bus là một nữ sinh viên 23 tuổi. Nạn nhân sau đó đã qua đời vì bị thương quá nặng. Từ sau vụ việc gây chấn động toàn thế giới, Ấn Độ siết chặt luật và đẩy mạnh các phiên tòa xét xử các vụ tấn công tình dục. Năm 2016, theo con số chính thức, có tổng cộng 40.000 vụ cưỡng hiếp tại đất nước này.

(AFP) - Nicaragua : Thêm 14 người chết trong ngày 08/07/2018. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát, dân quân và những người đối lập với tổng thống Daniel Ortega ở miền tây nam Nicaragua vẫn tiếp diễn và cho đến nay đã có trên 240 người chết và trên 2.000 người bị thương. Làn sóng phản kháng nổi lên từ ngày 18/4 đòi hỏi ông Ortega tổ chức bầu cử trước thời hạn.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ : Erdogan chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới. Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra vào 13 giờ - giờ GMT ngày hôm nay 09/07/2018. Nội các mới của ông Erdogan chỉ có 16 bộ, thay vì 26 như trước đây. Nhiều bộ sẽ bị sáp nhập như bộ chuyên trách châu Âu và bộ Ngoại Giao.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Tai nạn xe lửa làm hàng chục người thiệt mạng. Theo ước tính hiện tại, đã có 24 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trên tuyến đường đi từ Edirn tới Istanbul, chiếc tàu hỏa chở 360 khách, ngày 08/07/2018, đã gặp sự cố tại khu vực tỉnh Tekirdag, khiến 6 toa tàu bị lật khỏi đường ray. Tai nạn có thể do mưa nhiều, gây sạt lở đất làm sụt đường ray.

(AFP) - New Zeland mua máy bay tuần tra hàng hải. Chính quyền New Zeland hôm nay, 09/07/2018, cho biết đầu tư 2,35 tỉ đôla New Zeland (tương đương 1,6 tỉ đôla Mỹ) mua 4 máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon của chính quyền Hoa Kỳ nhằm cải thiện khả năng giám sát khu vực biển Thái Bình Dương. Bốn chiếc máy bay sẽ được đem vào sử dụng năm 2023.

(AFP) - Mêhicô giải cứu 53 di dân Trung Mỹ trong một chiếc xe tải. Hôm qua 08/07/2018 một đội cảnh sát tuần tra ở Villahermosa, bang Tabasco, miền đông nam Mêhicô đã phát hiện 28 trẻ em, 6 phụ nữ và 19 người đàn ông trong một chiếc xe tải. Những người nhập cư này chủ yếu tới từ các nước Trung Mỹ, đặc biệt là Honduras.