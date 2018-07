Brazil : Cuộc chiến pháp lý quanh cựu tổng thống Lula

Tòa phúc thẩm Brazil ngày 08/07/2018 đã ra lệnh trả tự do cho cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, bị giam giữ trong tù từ hồi đầu tháng Tư vì tội tham nhũng. Quyết định của Tòa phúc thẩm Brazil đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhưng quyết định trên ngay lập tức đã bị hủy. Nhiều người coi đây là một « mớ bòng bong » pháp lý. Ông Lula hiện vẫn là ứng cử viên cho kỳ bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10/2018.

Từ Rio de Janeiro, thông tín viên RFI François Cardona cho biết chi tiết :

« Chánh án tòa án liên bang cuối cùng đã ra quyết định dứt khoát, rõ ràng. Quyết định trả tự do hay không cho ông Lula là thuộc thẩm quyền của thẩm phán phụ trách vụ Lava Jato, vụ điều tra quy mô lớn về các mạng lưới tham nhũng của các chính trị gia. Trước đó, vị thẩm phán này đã chống lại việc trả tự do cho cựu tổng thống Brazil trong khi một thẩm phán khác quyết định ngưng giam giữ ông Lula, bất chấp sự phản đối của cơ quan tư pháp vùng.

Cuộc chiến tư pháp này đã chấm dứt nhanh chóng, nhưng vẫn khiến cả nước Brazil hồi hộp theo dõi. Ông Lula, bị giam trong một nhà tù ở miền nam từ hồi tháng Tư đã thoáng thấy tự do. Nhưng cuối cùng ông vẫn không được tự do.

Là ứng viên của đảng Những người lao động cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 10/2018, ông Lula được cho là nhận được nhiều ý định bỏ phiếu nhất, cho dù ông đã bị kết án 12 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền. Vị thẩm phán quyết định trả tự do cho cựu tổng thống cho rằng việc giam giữ hạn chế quyền tự do ngôn luận của ông Lula trong tư cách ứng viên tổng thống. Trước mắt ông Lula vẫn ở trong tù. Nếu ông được trả tự do, ông cũng có nguy cơ không đủ tư cách ứng viên vì đã bị kết án ở tòa phúc thẩm. »