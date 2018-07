Anh Quốc : Bộ trưởng đặc trách Brexit từ chức

Cụ thể, thủ tướng Anh Quốc đã đề nghị một khu vực tự do trao đổi mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu và một mô hình thuế quan mới giữa Luân Đôn và Liên Hiệp. Thông báo từ chức này quả là một « cú đánh mạnh » nhắm vào thủ tướng Theresa May.

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix giải thích :

« Bộ trưởng David Davis đã thẳng thừng từ chức, chỉ vài giờ sau khi thủ tướng Anh trình bày dự án mới về Brexit trước các dân biểu và đảng bảo thủ của bà trước khi chuyển văn bản này tới Ủy Ban Châu Âu.

Đề xuất của thủ tướng May đã được chính phủ miễn cưỡng thông qua hôm thứ Sáu tuần trước. Bà Theresa May dự kiến triển khai một khu vực tự do trao đổi mậu dịch và một mô hình thuế quan mới với 27 nước còn lại của Liên Hiệp Châu Âu, nhằm duy trì quan hệ thương mại thuận thảo với Liên Hiệp.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không làm những người ủng hộ Brexit hài lòng chút nào, nhất là ông David Davis. Bộ trưởng Davis cho rằng con đường mà bà thủ tướng đi theo không thể hiện những gì mà người dân Anh mong muốn khi bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Theo ông, thỏa thuận trên cũng đẩy Luân Đôn vào thế yếu khi thương lượng với Liên Hiệp.

Thông báo từ chức mà bộ trưởng đặc trách Brexit đưa ra vào nửa đêm là một sự lăng nhục nhắm vào bà Theresa May, nhưng lại không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Ai cũng biết là nỗi bất bình của vị bộ trưởng nổi tiếng chống châu Âu ngày càng tăng trước cách xử lý hồ sơ Brexit của bà May. Trong những tháng qua, David Davis cũng đã nhiều lần dọa từ chức vì theo ông Luân Đôn ngày càng có nhiều nhượng bộ trước Ủy Ban Châu Âu.

Sự ra đi của nhân vật tượng trưng cho Brexit là một vấn đề đối với thủ tướng Theresa May. Quyết định của ông David Davis đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều dân biểu vốn rất bực tức về thỏa thuận quá mềm mỏng của bà May hôm thứ Sáu. Có thể họ sẽ ủng hộ một cuộc nổi dậy để hạ bệ thủ tướng Theresa May. Vì thế, những ngày sắp tới sẽ là những ngày mang tính quyết định đối với bà May. »

Theo tin mới nhất, ông Dominic Raab, 44 tuổi, bộ trưởng bộ Nhà Đất được bổ nhiệm làm bộ trưởng đặc trách Brexit. Ông Dominic Raab cũng từng là bộ trưởng Tư Pháp trong chính phủ của thủ tướng Theresa May.