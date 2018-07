(Myanmar Times) - Miến Điện : Đại diện HCR và Hồng thập tự Quốc tế thăm bang Rakhine. Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), ông Indrika Ratwatte từ hôm qua 03/07/2018 đã đến thăm bang Rakhine, sau khi bản ghi nhớ về việc hồi hương người tị nạn Rohingya giữa Liên Hiệp Quốc và chính quyền Miến Điện được ký kết vào tháng trước. Chuyến thăm này trùng hợp với chuyến đi của ông Peter Maurer, chủ tịch Hội Hồng thập tự Quốc tế (ICRC). Ông Maurer cho biết sẽ tăng gấp đôi lượng thực phẩm cứu trợ vì mùa mưa khiến một số địa điểm không vào được.

(AFP) - Hai người Anh nguy kịch vì trúng độc gần nơi điệp viên Skripal bị nạn. Cảnh sát vùng Wiltshire ở Anh hôm nay 04/07/2018 cho hay, có hai người được đưa vào bệnh viện Salisbury trong tình trạng nguy kịch, vì trúng phải một « chất độc chưa rõ » ở Amesbury, chỉ cách nơi cựu điệp viên Nga Serguei Skripal bị hạ độc hồi tháng Ba có vài kilomet. Hai bệnh nhân, một đàn ông và một phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi, ban đầu được cho là bị nhiễm độc liên quan đến heroin, nhưng nay cảnh sát quyết định cho làm các xét nghiệm bổ sung để xác định loại chất độc.

(AFP) - Không có ứng cử viên đối lập được chấp nhận ra tranh cử đô trưởng Matxcơva. Ủy ban bầu cử Nga hôm qua 03/07/2018 đã duyệt một danh sách gồm năm ứng cử viên tranh chức đô trưởng Matxcơva, trong đó tất cả các khuôn mặt đối lập đều bị loại. Đô trưởng mãn nhiệm Serguei Sobianine lại ra ứng cử, cùng với một ứng cử viên cộng sản, hai ứng viên đảng dân tộc chủ nghĩa LDPR, một của đảng Công lý Nước Nga, người còn lại thuộc « Liên minh người đô thị ».

(AFP) - Lập nhóm J5 chống trốn thuế xuyên quốc gia. Cơ quan thuế vụ của năm nước Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, Hà Lan hôm qua 03/07/2018 loan báo thành lập nhóm hành động chung Joints Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) để hợp tác, trao đổi các dữ liệu nhằm đối phó với nạn trốn thuế và rửa tiền xuyên quốc gia, theo lời kêu gọi của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OCDE). Bên cạnh đó, nhóm J5 còn đấu tranh chống « tội phạm mạng sử dụng tiền ảo ».

(AFP) - Thái Lan : Tạm ngừng cứu hộ 12 trẻ em và huấn luyện viên bị kẹt trong hang động vì mưa. Đội cứu hộ hy vọng đưa các nạn nhân ra khỏi hang trước thứ Sáu 06/07/2018 vì trời sẽ mưa trở lại. Nhờ hệ thống bơm, mực nước trong hang giảm 1 cm mỗi giờ nhưng vẫn chưa đủ. Sau 11 ngày bị kẹt trong hang, sức khỏe của các em và huấn luyện viên vẫn tốt. Họ được chu cấp thuốc và thực phẩm.

(AFP) - Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình hình ở tây nam Syria. Phiên họp kín sẽ diễn ra vào sáng 05/07/2018 theo yêu cầu của Thụy Điển, chủ tịch luân phiên tháng 07 của Hội Đồng Bảo An, và Koweit. Lý do là tình hình nghiêm trọng sau các đợt oanh kích của quân đội Syria khiến 270.000 đến 330.000 người phải sơ tán từ ngày 19/06.

(AFP) - Con trai thủ lĩnh Daech chết tại Syria. Theo thông cáo của cơ quan tuyên truyền của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, Hudhayfah al-Badri, con trai lãnh đạo Daech Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng vào hôm qua, 03/07/2018, tại tỉnh Homs, trong một cuộc tấn công của quân thánh chiến. Vào cuối năm trước, chính quyền Iraq đã tuyên bố chiến thắng Daech, nhưng lực lượng này vẫn thường xuyên mở các cuộc tấn công nhỏ vào các vùng gần biên giới.

(AFP) - Thủ tướng Nhật Bản và Singapore sẽ dự lễ diễu binh Quốc khánh Pháp. Hai ông Shinzo Abe và Lý Hiển Long sẽ là khách mời danh dự của tổng thống Macron nhân ngày Quốc khánh 14/07/2018. Năm 2017, tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã được chào đón nồng nhiệt cũng vào dịp này.

(Bloomberg) - Trung Quốc đầu tư 250 triệu đô la để tăng sản lượng dầu tại dải Orinoco của Venezuela. Thông tin được bộ trưởng Tài Chính Venezuela thông báo ngày 03/07/2018 sau khi đàm phán với lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và tập đoàn Dầu Khí Nhà Nước Trung Quốc. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã cho Venezuela vay 5 tỉ đô la để đầu tư trực tiếp vào sản xuất.

(AFP) - Tuyến đường sắt Phnom Penh - Bangkok sắp khai trương. Đoạn đường 48 km bên phía Cam Bốt, từng bị phá hủy trong thập kỷ 1970, đã đi vào hoạt động ngày 04/07/2018. Sự kiện này mang ý nghĩa lớn cho chính phủ của thủ tướng Hun Sen, hiện đang vận động cho cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 29/07 với khẩu hiệu tái thiết đất nước, ổn định và tăng trưởng kinh tế.

(AFP) - Pháp : Bạo động tại Nantes. "Tôi kêu gọi mọi người tôn trọng trật tự, nhà nước pháp quyền sẽ được tôn trọng triệt để". Đây là lời kêu gọi của thị trưởng thành phố và bộ trưởng tư pháp Nicole Belloubet vào sáng 04/07/2018, sau đêm bạo động đốt xe ở thành phố Nantes, miền tây nước Pháp. Vụ việc bắt đầu với cái chết của một thanh niên 22 tuổi, lái xe, bị kiểm tra giấy tờ. Theo cảnh sát Pháp, thanh niên này đã giả vờ tuân lệnh rồi bất ngờ phóng xe đụng vào chân một cảnh sát viên. Một đồng đội rút súng bắn theo và gây tử thương thanh niên này. Tư pháp và thanh tra của cảnh sát đang làm sáng tỏ trách nhiệm của mỗi bên.

(AFP) - California tiếp tục cháy lớn. Hơn 2100 lính cứu hỏa, 187 xe cứu hỏa, và 18 chiếc trực thăng đã được huy động hôm qua, 03/07/2018, để cố dập tắt đám cháy mang tên County Fire, tại hai hạt Yolo và Napa. Tuy vậy, do thời tiết nóng gay gắt, đám cháy có thể bùng phát lớn hơn. Chính quyền bang California đã cảnh báo người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm nếu tình hình xấu hơn.