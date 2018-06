Châu Âu gia hạn sáu tháng lệnh trừng phạt Nga

Hôm nay 29/06/2018 28 lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn thêm sáu tháng việc trừng phạt kinh tế đối với Nga, do không thấy tiến triển gì trong việc áp dụng thỏa thuận ngưng bắn ở miền đông Ukraina.

Lệnh trừng phạt được đưa ra vào mùa hè năm 2014, vài tháng sau khi Matxcơva sáp nhập Crimée của Ukraina, tiếp theo là các cuộc tấn công của phe nổi dậy thân Nga. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng Ukraina. Kiev và phương Tây tố cáo Nga vũ trang cho quân nổi dậy.

Liên Hiệp Châu Âu (EU) còn trừng phạt gần 150 nhân vật trong đó có những khuôn mặt thân cận với tổng thống Nga Vladimir Putin bị cho vào danh sách đen. Tiền gởi trong các ngân hàng châu Âu của những người này bị phong tỏa, và họ bị cấm nhập cảnh vào EU.

Bên cạnh đòi hỏi tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn Minsk, 28 nước châu Âu còn khuyến khích Matxcơva « nhìn nhận trách nhiệm » trong vụ chuyến bay MH17 bị một hỏa tiễn Nga bắn rơi khi đang bay trên không phận Ukraina năm 2014, làm 298 người thiệt mạng.

EU đánh giá tiến độ Brexit

Bên cạnh đó, 27 nhà lãnh đạo EU hôm nay cũng bàn bạc về mức độ tiến triển của Brexit, nhưng không có sự tham dự của thủ tướng Anh Theresa May. Trước đó bà May đã cảnh báo nếu việc « ly dị » không suông sẻ, sẽ ảnh hưởng đến an ninh của châu Âu.

Bà Theresa May cũng cho biết sẵn sàng đẩy nhanh thương lượng, trước việc EU than phiền rằng sự chia rẽ trong chính phủ Anh đang làm tiến trình bị giậm chân tại chỗ. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua bày tỏ quan ngại về sự chậm chạp này, vì chỉ còn 9 tháng nữa là Anh quốc phải rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Các lãnh đạo EU nhiều lần cảnh báo, Luân Đôn không thể tiếp tục hưởng lợi từ thị trường chung 500 triệu người tiêu thụ, mà không chấp nhận các nghĩa vụ như tự do dịch chuyển của công dân EU tại Anh quốc.