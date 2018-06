(Reuters) - Hạ Viện Mỹ thông qua văn kiện nghiêm khắc về đầu tư nước ngoài. Dự luật thông qua ngày 26/06 có nhiều quy định chặt chẽ hơn về đầu tư nước ngoài do lo ngại việc Trung Quốc nắm được công nghệ học mũi nhọn của Mỹ và những thông tin nhạy cảm liên quan đến người Mỹ. Theo luật vừa thông qua thì ủy ban về đầu tư nước ngoài CFIUS, đặc trách xem xét tính cách vô hại hay không của những đầu tư này, sẽ có quyền hạn nới rộng hơn. Bộ Tài Chính Mỹ sẽ đưa ra vào thứ Sáu này, một số ý kiến để đưa vào khuôn khổ đầu tư nước ngoài.

(AFP) – Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm vì xung đột thương mại. Các thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải hôm nay 27/06/2018 trong tình trạng u ám khi đóng cửa, vì các nhà đầu tư không dám mua vào trước bối cảnh xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông sụt 1,82%, và ở Hoa lục, chỉ số ở thị trường Thượng Hải giảm 1,1%, thị trường chứng khoán Thâm Quyến mất 1,29% giá trị.

(Reuters) – Global Times : Trung Quốc phải tự vệ trong cuộc chiến thương mại. Hoàn cầu Thời báo hôm nay 27/06/2018 nhận định, Trung Quốc cần phải có « những biện pháp tự vệ », thông qua việc trợ giá cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trước việc Mỹ áp thuế hải quan, đặc biệt là các công ty công nghệ như ZTE. Tập đoàn viễn thông đứng thứ nhì Trung Quốc đã phải ngưng các hoạt động chính sau khi Hoa Kỳ cấm các nhà cung ứng Mỹ hợp tác hồi tháng Tư. Việc Hạ Viện Hoa Kỳthông qua một dự luật quy định chặt chẽ về đầu tư nước ngoài, cũng do dân biểu lưỡng đảng đều lo ngại Trung Quốc thu tóm công nghệ Mỹ.

(AFP) – Rohingya : Amnesty International muốn kiện nhiều tướng Miến Điện. Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện và 12 sĩ quan cao cấp khác chịu trách nhiệm về việc đàn áp người Rohingya, cần phải bị khởi tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại. Amnesty International hôm nay 27/06/2018 loan báo như trên, cho biết hiện có vô số bằng chứng. Bản báo cáo dày 186 trang tố cáo đích danh nhiều sĩ quan cao cấp, dựa vào các hình ảnh vệ tinh và cả các tài liệu mật của quân đội Miến Điện, lời khai của trên 400 nhân chứng về các tội ác đối với người Rohingya như giết người, hãm hiếp, tra tấn, đốt nhà…

(AFP) – Venezuela : Nghiệp đoàn báo chí tố cáo kiểm duyệt và đàn áp. Kiểm duyệt, khóa các trang web thông tin, bỏ tù nhà báo : nghiệp đoàn báo chí SNTP lớn nhất Venezuela hôm nay 27/06/2018 tố cáo nạn « trấn áp báo chí thường xuyên ». Trong nửa đầu năm nay, đã xảy ra 87 vụ tấn công các nhà báo, 26 vụ « đóng cửa, trừng phạt » cơ quan báo chí, 24 phóng viên bị tống giam. Tám nhật báo phải đình bản do thiếu giấy in : chỉ có một công ty nhà nước được quyền nhập giấy in báo, và các tờ báo tư nhân cáo buộc chính quyền sử dụng độc quyền này để làm áp lực.

Cũng theo SNTP, năm ngoái có 51 cơ quan truyền thông phải đóng cửa, và từ 2012 đến nay có trên 1.300 nhà báo Venezuela bỏ ra nước ngoài sinh sống.

(Reuters) – Hoa Kỳ yêu cầu đồng minh không mua dầu của Iran. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm qua 26/06/2018 tuyên bố các nước mua dầu lửa của Iran cần chuẩn bị ngưng nhập khẩu kể từ tháng 11 năm nay, do Mỹ tái lập trừng phạt. Một phái đoàn Mỹ sẽ đến Trung Đông tuần tới để khuyến khích các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng sản lượng nhằm bù đắp. Cũng trong hôm qua, tổng thống Iran, Hassan Rohani, khẳng định Teheran sẽ vượt qua được những áp lực kinh tế của Mỹ. Đồng rial của Iran vào cuối tuần rồi đã bị sụt giá ở mức kỷ lục trên thị trường chợ đen.

(Reuters) – Ukraina tố cáo Nga chuẩn bị tấn công tin học quy mô. Tin tặc từ Nga đang dùng mã độc xâm nhập các công ty Ukraina để tạo « căn cứ địa » cho một cuộc tấn công đại quy mô. Cơ quan an ninh mạng Ukraina hôm qua 26/06/2018 tố cáo như trên, và cho biết Kiev đã có chuẩn bị tốt hơn để đối phó, đặc biệt là với virus NotPeya, nhờ phối hợp với các đồng minh như Hoa Kỳ, Anh, các nước NATO. Trả lời hãng tin Reuters, phía Nga bác bỏ cáo buộc này.

(AFP) - Mỹ-Nga chuẩn bị thượng đỉnh ? Cố vấn an ninh tổng thống Mỹ John Bolton đã đến Matxcơva trong ngày hôm nay 27/06/2018. John Bolton sẽ được tổng thống Nga tiếp kiến trong ngày để chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Putin, theo thông cáo của điện Kremlin. Nhiều tin đồn đoán cho rằng lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ gặp nhau vào trung tuần tháng Bảy tại một thủ đô châu Âu, có thể là Hensinki hoặc Vienna.

(AFP) – Một tàu thăm dò Nhật chuẩn bị hạ cánh xuống một tiểu hành tinh. Tàu thăm dò Hayabusa2 của Nhật Bản hôm nay 27/06/2018 sau khi mất ba năm để vượt quãng đường dài 3,2 tỉ kilomet, đã sẵn sàng hạ cánh xuống tiểu hành tinh Ryugu, nằm cách Trái Đất 280 triệu kilomet. Tại đây, Hayabusa2 sẽ thu thập các thông tin về sự khai sinh Thái Dương Hệ và nguồn gốc sự sống, sau đó quay về Trái Đất vào năm 2020.