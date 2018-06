(The Independent) - Trung Quốc thả « chim tình báo » tại 5 tỉnh. Theo trang The Independent ngày 25/06/2018, đây là những thiết bị bay tự hành, một phát minh mới của các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Bách Khoa Tây Bắc, tỉnh Tây An, từng được biết đến vì tham gia nghiên cứu chiến đấu cơ tàng hình cho Không Quân Trung Quốc. Mỗi con chim robot hoạt động bằng động cơ điện được trang bị công nghệ định vị GPS, một máy theo có độ phân giải cao và một hệ thống kiểm soát bay được kết nối với vệ tinh để kiểm soát được từ xa.

(RFI/AFP) - Tổng thống Erdogan tái đắc cử, phương Tây kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy dân chủ. Washington lạnh nhạt đón nhận tin chiến thắng của tổng thống Erdogan. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 25/06/2018, Mỹ « khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các biện pháp để tăng cường dân chủ và tiếp tục các tiến bộ đạt được để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương ». Thủ tướng Đức Merkel mong muốn « Thổ Nhĩ Kỳ ổn định và đa nguyên ».

(AFP) - Achentina tê liệt vì biểu tình chống chính phủ và IMF. Trong suốt ngày 25/06/2018, theo lời kêu gọi tổng đình công của tổng liên đoàn lao động và nhiều nhóm cực đoan, các đoàn người biểu tình đã chặn đường vào thủ đô Buenos Aires gần như bị bỏ hoang vì không có tầu, xe buýt hay taxi, trường học bị đóng cửa, phần lớn người dân không đi làm… để phản đối chính sách « thắt lưng buộc bụng » của chính phủ trung hữu, trở nên nghiêm trọng hơn với những yêu cầu giải ngân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.

(AFP) - Tên lửa của Israel rơi xuống gần sân bay Damas. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ngày 26/06/2018, hai tên lửa nhắm vào « các kho vũ khí của lực lượng Hezbollah », gần sân bay Damas. Israel vẫn bị cáo buộc thường xuyên tấn công vào các vị trí của Iran hoặc các lực lượng được cho là có quan hệ với Iran, gần khu vực sân bay Damas trong những năm gần đây. Israel luôn gay gắt chỉ trích Teheran tìm cách « cắm rễ » lâu dài tại Syria.

(Reuters) - Mưa lũ tại miền bắc Việt Nam làm ít nhất 15 người chết. Số lượng nạn nhân bị thiệt mạng vì lũ cuốn tại Việt Nam hôm nay 26/06/2018 đã lên đến 15 người. Chính quyền cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, đất lở còn rất cao tại sáu tỉnh miền núi Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, với dự báo những trận mưa lớn sắp tới. Lai Châu là nơi bị thiệt hại nặng nhất với ít nhất 12 người chết và 11 người bị lũ cuốn mất tích.

(AFP) - Thái Lan : 12 trẻ em vẫn bị kẹt trong hang động. Hôm nay 26/06/2018 là ngày thứ ba liên tiếp hàng trăm người tham gia tìm kiếm một nhóm 12 nam thiếu niên từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên bóng đá của các em bị kẹt trong một hang động ngập nước. Người nhái của hải quân lặn tìm tại động Tham Luang ở quận Mae Sai, có thể bị ngập đến 5 mét, do những trận mưa lớn những ngày gần đây ; và quân đội bắt đầu chạy đua với thời gian, dựng một đập ngăn luồng nước từ núi chảy xuống.

(Reuters) - Indonesia điều tra 4 nghi can trong vụ đắm phà. Cảnh sát Indonesia hôm nay 26/06/2018 cho biết thuyền trưởng và ba người khác bị đặt trong vòng điều tra, sau vụ chiếc phà Sinar Bangun bị đắm ở đảo Sumatra tuần trước, làm 3 người chết và 200 người mất tích. Đây là thảm họa đắm tàu lớn nhất tại Indonesia kể từ một thập niên. Chiếc phà không có giấy phép vận hành đã chở số lượng người gấp năm lần. Các thiết bị lặn được sử dụng để tìm 200 nạn nhân được cho là đã chết, bị kẹt trong chiếc phà đắm ở độ sâu 450 mét nước.

(AFP) - Phương Tây muốn tăng sức mạnh cho OIAC. Các nước phương Tây hôm nay 26/06/2018 họp tại La Haye muốn tăng cường sức mạnh cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OIAC) qua việc trao quyền chỉ đích danh chỉ tên thủ phạm các vụ tấn công hóa học, nhưng bị Nga phản đối. Cuộc họp này do Luân Đôn yêu cầu với sự ủng hộ của 11 nước đồng minh, vài tuần sau vụ cựu điệp viên Nga Serguei Skripal và con gái bị đầu độc. Để nghị quyết được thông qua cần phải có được 2/3 số phiếu, tuy nhiên một số nguồn tin cho biết Matxcơva đang tích cực vận động hậu trường. Năm ngoái Nga đã dùng quyền phủ quyết để kết thúc nhiệm kỳ của ủy ban điều tra (JIM) tại Syria, sau khi ủy ban này khẳng định chế độ Damas đã ít nhất bốn lần sử dụng khí độc tấn công.