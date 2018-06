AFP - Tổng thống Đài Loan kêu gọi quốc tế "kềm chế" tham vọng bá chủ của Trung Quốc

Trả lời riêng hãng thông tấn Pháp AFP ngày 25/06/2018, bà Thái Anh Văn xem Bắc Kinh là "một mối đe dọa đối với các quyền tự do và những giá trị chung của các nền dân chủ. Theo bà, Đài Bắc đang "chịu những áp lực vô cùng to lớn" từ phía bên kia eo biển" Đài Loan.

Reuters- Mỹ mời Đài Loan tham gia chiến dịch tập diễn cứu hộ nhân đạo trong khu vực châu Á Thái Bình Dương

Một quan chức trong bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 24/06/2018 xin được giấu tên tiết lộ tin trên. Bài tập cứu hộ nhân đạo mở ra trong khu vực quần đảo Solomon và dự trù diễn ra vào tháng 8 tới đây. Trước mắt, bộ Quốc Phòng Đài Loan từ chối bình luận về tin trên.

AFP - Úc sẽ đàm phán hiệp định an ninh với Vanuatu để chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh

Vài tháng sau khi báo chí tiết lộ dự án của Trung Quốc muốn thiết lập một căn cứ quân sự ở Vanuatu, thủ tướng Úc ngày 25/06/2018 loan báo Canberra sẽ thương thuyết một hiệp định an ninh với đảo quốc Vanuatu, láng giềng của Úc tại vùng Nam Thái Bình Dương. Nội dung hiệp định này có thể bao gồm những vấn đề như viện trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, giám sát hàng hải và an ninh biên giới. Úc cũng sẽ hỗ trợ Vanuatu trong việc phát triển chiến lược an ninh quốc gia, tài trợ tốt hơn cho ngành giáo dục Vanuatu, tạo thêm cơ hội cho người trên đảo qua lao động tại Úc.

AFP- Cựu quân nhân Trung Quốc biểu tình phản đối bị công an đánh đập

Ngày 25/06/2018 nhiều nhân chứng cho hãng tin Pháp AFP biết công an Trung Quốc giải tán một đoàn biểu tình hàng trăm cựu quân nhân tại Trấn Giang, gần Thượng Hải. Số này bất bình vì bị đánh đập khi xuống đường đòi được tăng lương hưu vào tuần trước.

Reuters – Tỷ lệ tín nhiệm thủ tướng Nhật tăng 10 điểm, đạt 52 %

Lần đầu tiên từ tháng 2/2018 tỷ lệ được lòng dân của thủ tướng Shinzo Abe cao hơn so với tỷ lệ những người thất vọng vì chính sách của Tokyo. Trên đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 25/06/2018. Với kết quả này, ông Abe có nhiều triển vọng giữ được chức chủ tịch đảng PLD đang cầm quyền và giữ luôn được chiếc ghế thủ tướng cho đến kỳ bẩu cử Quốc Hội Nhật Bản vào tháng 9/2021.

Reuters – Quân đội Damas đẩy lui phe nổi dậy tấn công một khu vực thuộc vùng giảm căng thẳng ở miền tây nam Syria

Bộ Quốc Phòng Nga ngày 25/06/2018 cho biết nhờ không lực Nga yểm trợ, quân đội chính quy Damas đã phá vỡi âm mưu tấn công của phe nổi dậy sát biên giới Jordanie, 70 kẻ tấn công tử vong. Chính quyền Amman khẳng định không còn khả năng đón nhận người Syria đến Jordanie lánh nạn.

AFP- Hãng xe máy Harley Davidson của Mỹ trấn an người tiêu dùng châu Âu

Harley Davidson ngày 25/06/2018 thông báo sẽ không tăng giá các loại xe máy cho dù bị Liên Hiệp Châu Âu áp thuế nhập khẩu để trả đũa chính quyền Trump đánh thuế vào nhôm và thép của châu Âu bán cho Hoa Kỳ.

AFP – Nam Phi mất đi một nhà nhiếp ảnh lớn

David Golblatt qua đời tại Johannesburg ngày 25/06/2018, thọ 87 tuổi. Ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia lớn của thế giới trong thế kỷ XX, nổi tiếng với những bức ảnh đen trắng nói về đất nước ông trong những năm tháng kỳ thị chủng tộc và màu da, Apartheid.