(Reuters) - Tin tặc từ Trung Quốc tấn công hệ thống vệ tinh, quốc phòng, viễn thông tại Mỹ và Đông Nam Á. Theo các chuyên gia bảo mật của Symantec Corp ngày 19/06/2018, đây là một chiến dịch tinh vi, chưa từng xảy ra, xuất phát từ các máy tính ở Trung Quốc, dường như nhằm mục tiêu gián điệp quốc gia. Tin tặc còn cài virus vào các máy tính điều khiển vệ tinh, để thay đổi vị trí vệ tinh hoặc phá vỡ dữ liệu.

(Reuters) - Đắm phà tại Indonesia, 192 người mất tích. Tai nạn xảy ra tối thứ Hai 18/06 ở hồ Toba rộng lớn, trên đảo Sumatra. Đến ngày 20/06, chính quyền Indonesia cho biết vẫn đang tìm kiếm 192 người mất tích, trong khi chỉ có 18 người thoát nạn. Chiếc phà bị đắm vì quá tải, chở gấp 3 lần so với sức chứa.

(AFP) - Thủ tướng Pháp sắp thăm Trung Quốc. Chuyến công du bốn ngày từ 22 đến 25/06/2018 của ông Edouard Philippe được cho là nhằm theo dõi quá trình đúc kết các hợp đồng được ký kết vào tháng Giêng nhân chuyến công du của tổng thống Macron, trong đó có nhiều hợp đồng với các tập đoàn Airbus và Areva, cũng như xúc tiến các công ty khởi nghiệp Pháp.

(AFP) - Trẻ em Bắc Triều Tiên ít bị suy dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 20/06/2018 của Unicef, 19% trẻ em vẫn tăng trưởng chậm vì suy dinh dưỡng sau cuộc điều tra năm 2017 với gần 8.500 hộ gia đình ở quốc gia khép kín này. Tỉ lệ này còn chênh lệch giữa thủ đô Bình Nhưỡng và vùng nông thôn.

(AFP-VNExpress) - Nổ trong đồn công an thành phố Hồ Chí Minh. Bom gài trong xe máy hay xe tự nổ ? Vụ nổ xảy ra vào hôm nay 20/06/2018 tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố HCM, không xa nơi dân chúng biểu tình chống dự luật « đặc khu » ngày 10/06 vừa qua. Chiếc xe máy vỡ tan, một nữ cảnh sát bị thương nhẹ. Một nhân chứng cho biết nghe hai tiếng nổ sát nhau. Công an điều tra chưa kết luận được nguyên do.

(Reuters) - Israel sợ tin tặc phá chiến đấu cơ và phi cơ dân dụng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi quốc tế cùng hợp sức đối phó với hiểm nguy ông cho là mối đe dọa « nền văn minh thế giới » : Tin tặc sử dụng tấn công mạng, hạ máy bay quân sự và dân dụng mà không tốn một viên đạn. Trong diễn văn đọc tại đại học Tel Aviv, thủ tướng Israel cho biết an ninh mạng là lãnh vực tương lai. Israel xuất khẩu 3,8 tỉ đôla thiết bị trong năm 2017.

(AFP) - Israel oanh kích 25 mục tiêu để trả đũa rốc-kết từ dải Gaza. Quân đội Israel hôm nay 20/06/2018 đã tấn công 25 mục tiêu tại dải Gaza để trả đũa khoảng 30 vụ bắn rốc-kết từ lãnh thổ Palestine trong đêm qua rạng sáng nay. Trước đó hàng loạt con « diều lửa » và bóng bay mang theo những mồi lửa đã được phóng sang Israel, thiêu cháy nhiều hecta đất. Israel đáp trả bằng việc oanh kích ba địa điểm quân sự của phe Hamas. Tình hình vẫn căng thẳng trước khi đặc sứ của tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel để cố gắng tìm lối thoát cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

(Reuters) - Malaysia điều tra cựu thủ tướng Najib trong vụ 1MDB. Biển thủ công quỹ và tham nhũng nằm trong số các tội danh mà cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc, trong cuộc điều tra về quỹ 1MDB. Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm nay 20/06/2018 cho Reuters biết như trên, nhấn mạnh ông Najib đóng vai trò trung tâm trong vụ thất thoát 4,5 tỉ đô la của quỹ 1MDB do chính ông thành lập. Khoảng 700 triệu đô la được tìm thấy trong tài khoản ngân hàng của cựu thủ tướng, nhưng ông Najib biện minh đó là khoản tiền được một hoàng thân Ả Rập Xê Út ẩn danh tặng.