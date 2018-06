Trên 50 chiến binh thân chính phủ Syria thiệt mạng do oanh kích

Các cuộc không kích diễn ra tại thành phố Al Hari gần biên giới Irak trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai. Theo OSDH, có 52 chiến binh gồm 30 người Irak, 16 quân nhân và dân quân người Syria và 6 người khác chưa rõ quốc tịch, đã bị thiệt mạng. Tổ chức phi chính phủ này cho biết không thể xác định được điểm xuất phát của đợt không kích.

Báo chí nhà nước Syria cho rằng liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tiến hành các cuộc không kích trên. Tuy nhiên một nguồn tin từ Lực lượng Dân chủ Syria (FDS) bác bỏ cáo buộc này.

Thành phố Al Hari thuộc tỉnh Deir Ezzor giàu nguồn lợi dầu khí, nơi FDS do Mỹ đỡ đầu và quân chính phủ Syria được Nga hỗ trợ tiến hành các cuộc tấn công riêng rẽ nhắm vào tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS, Daech). Quân chính phủ kiểm soát phía tây sông Euphrate, còn FDS truy diệt IS lại những làng mạc ở bờ đông, gần biên giới Irak.

Một giới tuyến đã được vạch ra dọc theo con sông kể từ năm 2017 để tránh xung đột giữa các lực lượng thân chế độ và FDS, nhưng vẫn xảy ra các vụ oanh tạc, làm tổng cộng ít nhất 170 lính và dân quân thân Damas thiệt mạng.

Việc không kích Al Hari diễn ra một hôm sau khi FDS tái chiếm Dachicha thuộc tỉnh Hasakeh. Đây là lần đầu tiên kể từ bốn năm qua, thành phố nổi tiếng là nơi trung chuyển người và vũ khí giữa Irak và Syria, bị giành lại từ tay quân thánh chiến IS.