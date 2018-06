(AFP) - Malaysia mở lại đại sứ quán ở Bắc Triều Tiên. Thông báo này được thủ tướng Mahathir Mohammad đưa ra ngày hôm qua 12/06/2018, ngay sau khi kết thúc thượng đỉnh Singapore. Căng thẳng quan hệ giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đã xảy ra cách năm một năm do vụ ám sát Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX, nhắm vào người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Vụ án xảy ra ngay tại phi trường, và Bình Nhưỡng bị nghi ngờ là thủ phạm chính. Trong vụ việc này, một công dân Việt Nam cũng bị liên lụy có nguy cơ lãnh án tử hình.

(AFP) - Chính phủ Mỹ cho phép bán 6 trực thăng cho Ấn Độ. Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 12/06/2018 thông báo chính phủ đã bật đèn xanh cho hợp đồng bán 6 chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache, trị giá 930 triệu đô la. Nếu như Quốc Hội Mỹ không phản đối, hợp đồng này sẽ cho phép Ấn Độ phát triển năng lực quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Ngoài trực thăng, hợp đồng quân sự này còn bao gồm cả việc cung cấp các thiết bị ra-đa, thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống hướng dẫn GPS và hơn 400 tên lửa, trong đó có tên lửa chống tăng Hellfire và tên lửa bắn chặn Stinger.

(AFP) - Hàn Quốc: Đảng của tổng thống Moon Jae In thắng lớn trong kỳ bầu cử địa phương. Đảng Dân Chủ của tổng thống Moon Jae In đã giành được 14/17 đơn vị trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức ngày hôm nay 13/06/2018. Thắng lợi vẻ vang này của đảng Dân Chủ một phần cũng nhờ vào vai trò tích cực của tổng thống Moon Jae In, trong việc thúc đẩy tiến trình xích lại gần ngoạn mục giữa hai nước Triều Tiên cũng như là giữa Bình Nhưỡng với Washington. Sự việc đã nâng cao uy tín của ông Moon Jae In.

(AFP) - MH17 : Thủ phạm sẽ bị xét xử tại Hà Lan. Các nghị sĩ Hà Lan ngày hôm qua 12/06/2018 đã phê chuẩn một thỏa thuận được ký kết với Ukraina năm 2017, cho phép Hà Lan truy tố những người có liên quan đến thảm họa hàng không MH17, bị bắn hạ trên không phận đông Ukraina năm 2014. Điều tra của một nhóm chuyên gia Hà Lan được công bố hồi tháng 05 khẳng định MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị trúng một tên lửa Buk của Nga, làm thiệt mạng 298 người, phần đông là người Hà Lan và Úc.

(AFP) - Yemen : Quân chính phủ mở đợt tấn công lớn. Lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ Yemen, được sự trợ giúp của Ả Rập Xê Út ngày 13/06/2018 đã mở đợt tấn công lớn nhắm vào cảng chiến lược Hodeida (tây Yemen). Mục tiêu là nhằm đánh đuổi quân nổi dậy người Huthi được Iran yểm trợ. Cảng biển Hodeda nằm bên bờ Biển Đỏ có một vị trí chiến lược quan trọng, là điểm tranh giành giữa hai bên từ ba năm nội chiến qua.

(AFP) - Hy Lạp và Macedoine giải quyết được cuộc tranh chấp 27 năm. Chiếc gai trong quan hệ Athens và Skopje cuối cùng đã được tháo gỡ với thỏa thuận đạt được chiều 12/06/2018. Cộng Hoà Macedonia, cùng biên giới với tỉnh Macedonia của Hy Lạp sẽ đổi tên thành Cộng Hoà Bắc Macedonia. Tên mới này còn chờ quốc hội Macedonia biểu quyết và trưng cầu dân ý. Khi Liên Bang Nam Tư tan rã, Macedonia tuyên bố độc lập với danh xưng cũ, cùng tên và cùng lịch sử với một tỉnh của Hy Lạp khiến Athen lo ngại.Thỏa thuận này cho phép Cộng Hoà Bắc Macedonia thương thuyết gia nhập NATO và Liên Hiệp Châu Âu mà Hy Lạp là thành viên có quyền phủ quyết.