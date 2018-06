Nicaragua: Tình hình khủng hoảng ngày càng thêm tồi tệ

Từ Mêhicô, thông tín viên đài RFI, Patrick John Buffe tường thuật:

« Không có ngày nào mà bạo lực không diễn ra, và gây ra thêm một nạn nhân mới. Bất kể là ở thủ đô Managua hay ở những sâu xa khác của đất nước, những nơi mà lưu thông đã trở nên khó khăn do các rào chắn của những người biểu tình phản đối tổng thống Ortega được dựng lên trên các con lộ.

Mặt khác, chính những rào chắn này, từ vài ngày qua, đã trở thanh mục tiêu ưu tiên của cảnh sát chống bạo động và nhóm dân quân tự vệ đang tìm cách phá hủy.

Các cuộc tấn công của lực lượng an ninh này cũng nhằm mục đích phá dỡ rào chắn trong các khu phố do dân làng dựng lên. Không chỉ để phản đối, nhưng còn để phòng chống các băng nhóm có vũ trang đang lộng hành và giết chóc mà không hề bị trừng phạt. Trước sự leo thang bạo động do các cuộc trấn áp mù quáng, nhiều người dân Nicaragua tránh ra đường.

Bởi vì, cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm đất nước có nguy cơ kéo dài, bất chấp các nỗ lực của các giám mục công giáo.

Hôm thứ Năm 07/06, các vị này đã trình bày với tổng thống Ortega một đề xuất dân chủ hóa đất nước, cho phép nối lại đối thoại. Nhưng tổng thống Nicaragua vẫn chưa trả lời, nhấn chìm thêm đất nước mỗi ngày trong hỗn loạn. »