(Yonhap) – Hàn Quốc, nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ năm sang châu Âu. Văn phòng Hiệp hội Hàn Quốc về thương mại quốc tế (KITA) hôm nay 05/06/2018 cho biết tổng doanh thu 135,79 triệu euro trong năm 2017 cao gấp 12 lần so với năm 2010. Mỹ phẩm Hàn Quốc được ưa chuộng ở châu Âu với các nguyên liệu tự nhiên như gừng, lô hội và trà xanh. Đứng đầu danh sách xuất khẩu mỹ phẩm sang châu Âu là Mỹ (1.21 tỉ đô la), Trung Quốc (638,4 triệu đô la), Thụy Sĩ (574,1 triệu đô la) và Canada (136,99 triệu đô la)

(AFP) - Brazil : 71 người chết trong năm 2017 vì tranh chấp ruộng đất nông thôn. Một tổ chức Công giáo chuyên bảo vệ quyền lợi cho nông dân Brazil hôm nay 05/06/2018 cho biết đó là con số cao nhất tính trong vòng 14 năm qua. Trong báo cáo thường niên, tổ chức này nhấn mạnh số nạn nhân tăng mạnh sau khi ông Michel Temer đắc cử tổng thống vào tháng 05/2016.

(AFP) - Nhật Bản : Bộ trưởng tài chính trả lại 1 năm tiền lương. Bộ trưởng Taro Aso hôm nay 04/06/2018 tuyên bố trả lại một năm tiền lương, sau khi bị phát hiện đã chỉnh sửa tài liệu về vụ bê bối đất đai liên quan tới vợ chồng Thủ tướng Shinzo Abe, nhưng không đồng ý từ chức. Lương của ông Aso là khoảng 30 triệu yen/năm (235.000 euro). Có 20 quan chức, nhân viên khác của bộ Tài Chính bị xử lý, hoặc bị hạ lương hoặc bị kiểm điểm.

(AFP) - Lực lượng Kurdistan-Syria rút khỏi thành phố chiến lược Minbej. Lực lượng Kurdistan-Syria YPG do Mỹ hậu thuẫn hôm nay thông báo triệt thoái khỏi Minbej, thành phố chiến lược ở miền bắc Syria mà họ chiếm được từ tay Daech, năm 2016. Theo thỏa thuận giữa Ankara và Washington, từ nay Minbej sẽ do lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm an ninh. Trong khi đó, tại miền đông Syria, Daech mở cuộc phản công trong 48 giờ qua, giết chết ít nhất 45 chiến binh « thân chế độ Damas », trong thung lũng Euphrate, chiếm 4 ngôi làng trên trục lộ nối liền thành phố Boukamal và Deir Ezzor.

(RFI) - Peugeot thông báo rời Iran. Tập đoàn xe hơi Pháp Peugeot ngày hôm qua 04/06/2018 cho biết đang chuẩn bị rút khỏi Iran. Cho dù quốc gia vùng Vịnh này là thị trường số một của xe Peugeot tính theo khối lượng, công ty Pháp quyết định tôn trọng các biện pháp cấm vận kinh tế Iran do tổng thống Mỹ chủ trương vì ngại vạ lây.

(AFP) - Hungary sẽ ra luật xem hành động giúp người tị nạn là một tội. Hôm qua 04/06/2018, các tổ chức phi chính phủ ở Hungary đã chỉ trích một dự luật của chính phủ Viktor Orban, vì theo dự luật này việc giúp đỡ người tị nạn là một tội hình sự, và như vậy là những người hoạt động xã hội có nguy cơ lãnh án tù. Dự luật được đưa ra thảo luận ở Quốc Hội kể từ hôm nay, và theo dự kiến sẽ được thông qua trong tháng này.

(AFP) - Hoa Kỳ tẩy chay Hội nghị giải trừ vũ khí. Hoa Kỳ vừa thông báo tẩy chay cuộc họp thường niên của tổ chức Hội nghị giải trừ vũ khí mà Syria nắm chức chủ tịch luân phiên từ một tuần qua. Đối với Washington, Damas sẽ lợi dụng chức vụ này để tìm cách tạo tính chính đáng cho chế độ Bachar Al Assad. Đầu tuần trước, Washington đã phản đối việc Syria làm chủ tịch Hội nghị giải trừ vũ khí, vì chế độ Damas vẫn bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học chống người dân nước họ.

(AFP) – Núi lửa phun ở Guatemala: ít nhất 69 người chết. Theo thống kê mới nhất, tính đến hôm qua, 04/06/2018, số người chết do núi lửa phun đã lên tới 69 người sau khi các đội cứu hộ tìm thấy những thi thể mới bị cháy thiêu. Núi lửa nằm cách thủ đô Guatemala 35 km đã phun trào hôm qua, khiến nhà chức trách đã phải khẩn cấp di tản hơn 4.500 người tại các làng gần núi lửa