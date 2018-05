(AFP) - Pháp: Cựu thủ quỹ ban tranh cử của cựu tổng thống Sarkozy bị truy tố về vụ tiền của Kadhafi. Ông Eric Woerth bị các thẩm phán truy tố ngày 29/05/2017 - lần này là lần thứ ba - về tội danh « đồng lõa trong việc tài trợ phi pháp » cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Nicolas Sarkozy vào năm 2007. Các thẩm phán muốn hiểu rõ nguồn gốc của khối lượng tiền mặt to lớn được ban vận động tranh cử của ông Sarkozy sử dụng khi đó. Ông Eric Woerth từng giải thích rằng đó là tiền đóng góp của các cảm tình viên, trong lúc có tin cho rằng đó là lượng tiền mặt mà cố tổng thống Libya Kadhafi được cho là đã trao cho phe của ông Sarkozy.

(Reuters) - Iran ra tối hậu thư buộc tập đoàn dầu khí Pháp Total tìm miễn trừ trừng phạt Mỹ. Theo bộ trưởng Dầu Khí Iran ngày 30/05/2018, Total có 2 tháng để yêu cầu phía Mỹ miễn trừng phạt sau khi Hoa Kỳ quyết định tái lập các biện phát trừng phạt Iran trên hồ sơ hạt nhân. Đối với phía Iran, chính quyền Pháp cũng phải cố gắng giúp Total gây áp lực trên chính quyền Mỹ. Nếu Total thất bại, không đàm phán được với Mỹ, sau 60 ngày, quyền khai thác của tập đoàn Pháp trên mỏ South Pars của Iran sẽ được chuyển qua cho tập đoàn Trung Quốc CNPC.

(AFP) - Brazil bác bỏ dự án của tập đoàn Pháp Total, muốn khai thác dầu khí đốt ở vùng cửa sông Amazon. Theo Viện Môi Trường Brazil (Ibama) vào hôm qua, 29/05/2018, các nghiên cứu tác động môi trường mà Total đệ trình có rất nhiều thiếu sót và mâu thuẫn nên dự án của tập đoàn Pháp không thể được xúc tiến. Trong dự án này Total đã kết hợp với tập đoàn BP của Anh và Queiroz Galvao của Brazil để mua lại các khu vực thăm dò tại cửa sông Amazon. Do dự án bị bác, công việc khai thác chưa thể bắt đầu.

(AFP) - Ba Lan sẵn sàng chi trả để quân đội Mỹ đóng quân thường trực trên lãnh thổ. Bộ Quốc Phòng Ba Lan ngày 29/05/2018 xác nhận là đã có một « tài liệu thông tin » cho thấy Ba Lan có thể chi từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đô la để giúp trang trải chi phí cho một đơn vị xe tăng của Mỹ thường trú tại nước này. Bộ Quốc Phòng Ba Lan cũng xác nhận một « Đề xuất về sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại Ba Lan » đã được chuyển lên một số cơ quan chính phủ, Quốc Hội và các viện nghiên cứu quan trọng. Theo văn bản trên, ngân quỹ của Ba Lan sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng trước khi binh sĩ Mỹ tới đóng quân. Nga dĩ nhiên đã lên tiếng đả kích Ba Lan, cho rằng việc các cấu trúc quân sự NATO càng lúc càng áp sát gần biên giới Nga sẽ không có lợi cho an ninh và ổn định ở châu lục.

(AFP) - Singapore Airlines mở đường bay dài nhất thế giới. Công ty hàng không của Singapore hôm 30/05/2018 loan báo từ tháng 10 sẽ mở đường bay trực tiếp từ Singapore đến New York. Đây sẽ là đường bay thương mại dài nhất thế giới, mất gần 19 tiếng đồng hồ để vượt khoảng cách 16.700 km. Hiện nay kỷ lục này đang do Qatar Airways nắm giữ, với đường bay nối thủ đô Doha và thành phố Auckland của New Zealand trong 17 giờ 40 phút. Singapore Airlines sẽ sử dụng máy bay Airbus A-350-900 Ultra Long Range, chở được 161 hành khách.

(AFP) - Nga không cho một nhà nghiên cứu Ba Lan nhập cảnh. Bộ Ngoại Giao Ba Lan hôm qua 29/05/2018 đã yêu cầu Nga giải thích vì sao cấm ông Slawomir Debski, giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế Ba Lan nhập cảnh, trong khi ông là khách mời chính thức dự một hội nghị quốc tế do Viện Primakov của Nga tổ chức. Khi đáp xuống sân bay Domodedovo, ông Debski được công an cửa khẩu thông báo là visa bị hủy, bị cấm vào Nga cho đến tháng 3/2021. Đại sứ Nga tại Vacxava nói rằng nhằm trả đũa việc Ba Lan cấm hai nhà chính trị học Nga nhập cảnh hồi đầu năm nay.

(AFP) - Nhật Bản muốn thảo luận cấp ngoại trưởng với Bắc Triều Tiên. Báo chí Nhật hôm nay 30/05/2018 đưa tin Tokyo đang nghiên cứu khả năng thảo luận trực tiếp cấp cao với Bắc Triều Tiên, có thể giữa hai ngoại trưởng. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nhật Taro Kono và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho có thể diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La tổ chức vào đầu tháng Sáu tại Singapore. Theo Kyodo và Mainichi, chính quyền Nhật muốn đi trước một bước, với viễn cảnh thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un có thể vẫn được tổ chức vào ngày 12/6 tới.

(AFP) - Giải tỏa khu lều trại di dân lớn nhất Paris. Hơn 1.000 di dân sống tại khu « Millénaire » nằm dọc theo kênh Saint-Denis phía bắc Paris đã được cảnh sát giải tỏa vào sáng sớm hôm nay 30/05/2018. Những người này hầu hết gốc châu Phi, được đưa về 24 cơ sở tạm trú, rồi sau đó sẽ xem xét hoàn cảnh của từng người. Đây là đợt giải tỏa người nhập cư bất hợp pháp lần thứ 35 tại thủ đô nước Pháp trong vòng ba năm qua.

(AFP) - Venezuela : chính quyền Maduro bị tố phạm tội ác chống nhân loại. Lời tố cáo do nhóm chuyên gia độc lập được Tổ Chức các Quốc Gia Châu Mỹ OEA ủy nhiệm điều tra, đưa ra hôm 29/05/2018. Bản báo cáo tổng kết 26 lời chứng, ghi nhận danh tính 131 nạn nhân bị thảm sát trong các cuộc biểu tình trong hai năm 2014 và 2017. Thủ phạm là thành viên cảnh sát hoặc các nhóm võ trang ủng hộ chính phủ cánh tả của tổng thống Nicolas Maduro. Ngoài ra còn có 12.000 thường dân bị giam cầm. Tổng thư ký OEA kêu gọi Toà Án Hình Sự Quốc Tế Roma thụ lý hồ sơ. Phái bộ Venezuela bên cạnh OEA cho những lời tố cáo này là « trò hề ».

(AFP) - Liên Hiệp Quốc chào mừng thỏa thuận bầu cử ở Libya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khen ngợi bản « Tuyên bố chung » kết thúc hội nghị quốc tế về Libya do Pháp triệu tập hôm thứ ba 29/05/2018. Trong bản tuyên bố này, bốn phe xung khắc tại Libya ủng hộ đề nghị bầu cử quốc hội và tổng thống vào ngày 10 tháng 12 năm nay để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và rối loạn. Bốn phe cam kết « hợp tác với Liên Hiệp Quốc để tổ chức bầu cử trong môi trường an ninh và tôn trọng kết quả ».