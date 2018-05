(RFI) - Một thanh niên Mali được nhập quốc tịch Pháp và được nhận vào đội lính cứu hỏa nhờ cứu một em bé. Sáng 28/05/2018, tổng thống Pháp Macron đã tiếp người "hùng" Mamoudou Gassama, một công dân Mali, vì đã cứu một em bé bám trên ban công căn hộ nơi gia đình sinh sống ở phía bắc Paris vào cuối tuần qua. Gassama đã trèo lên mặt tiền của tòa nhà, lên đến tầng bốn để cứu em bé. Hành động quả cảm cứu em bé được người qua đường hoan nghênh và lan truyền trên mạng xã hội.

(AFP) - Coca-Cola chọn Nhật Bản để bán nước uống có cồn đầu tiên. Lemon-Do là một dạng cocktail có gaz, gồm ba vị chanh khác nhau, gần giống với loại nước uống thịnh hành của phụ nữ và giới trẻ Nhật. Đây cũng là loại nước uống có cồn đầu tiên được Coca-Cola bán ra kể từ năm 1983, sau khi từ bỏ bán rượu vang mua lại của hãng Taylor Wines vào năm 1977. Với sản phẩm mới này, tập đoàn Mỹ muốn mở rộng các loại sản phẩm để bị phụ thuộc ít hơn vào các loại soda có đường.

(AFP) - Ban nhạc BTS Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Ban nhạc gồm bẩy thành viên nam trở thành nhóm K-Pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng của Mỹ với album mới Love Yourself: Tear, được phát hành ngày 18/05/2018. Năm 2017, album Love Yourself: Her của nhóm đã đứng vị trí thứ 7 bảng xếp hạng tại Mỹ và là đứng số 1 trên iTunes ở hơn 70 nước.

(AFP) - Thủ tướng Đức gặp vợ của các luật sư Trung Quốc bị cầm tù. Bà Angela Merkel, trong chuyến công du Trung Quốc, đã gặp và động viên bà Lý Văn Túc (Li Wenzu), vợ của luật sư Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang), và bà Hứa Nghiên (Xu Yan), vợ của luật sư Dư Văn Sinh (Yu Wensheng) hôm 24/05/2018. Bà Lý đã đề nghị thủ tướng Đức can thiệp để có thông tin về tình hình của luật sư Vương Toàn Chương, « mất tích » từ hơn ba năm nay. Thông tin được vợ của hai luật sư thông báo với AFP ngày 28/05.

(AFP) - Tổng thống Pháp mời các lãnh đạo đối địch nhau tại Libya nhóm họp tại Paris. Trong vòng ba tiếng sáng 29/05/2018, ông Macron sẽ tiếp bốn lãnh đạo đối lập chính của Libya : thủ tướng Fayez al-Sarraj, tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu miền đông Libya, chủ tịch Quốc Hội Aguila Salah Issa và chủ tịch Tham chính viện Khaled al-Mishri. Cuộc họp chưa từng có này nhằm « lập các điều kiện thoát khỏi khủng hoảng » tại Libya. Tiếp theo, các bên sẽ tham gia một cuộc họp quốc tế, diễn ra cùng ngày, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, cùng với đại diện của 19 nước có liên quan về tương lai của Libya.

(AFP) - Brazil : Tổng thống lùi bước trước cuộc đình công của giới lái xe tải. Ngày 28/05/2018, tổng thống Temer đã hứa giảm 12% giá dầu diesel, bỏ một số trạm thu phí đối với xe tải nặng sau khi giới lái xe tải đình công làm tê liệt đất nước trong suốt một tuần. Theo dự kiến phải mất vài tháng để khắc phục hậu quả do cuộc đình công này gây ra đối với các ngành nông nghiệp, chăn nuôi, y tế.

(AFP) - Núi lửa Kilauea tại Hawai phun trào, khói bay sang tận quần đảo Marshall. Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, nằm cách Hawai đến 3.700 km đã không tránh được khói từ núi lửa Kilauea. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo người dân Marshall về nguy cơ khó thở và tầm nhìn bị hạn chế. Theo dự báo, đám mây khói sẽ di chuyển sang phía tây, đến các đảo Kosrae, Pohnpei và có thể là Chuuk, thuộc Liên bang Micronesia.

(AFP)- Tổng thống Hassan Rohani công du Trung Quốc vào tháng tới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ngày 28/05/2018 thông báo tổng thống Iran sẽ tham dự thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải tại Thanh Đảo trong hai ngày 9 và 10/06/2018 với tư cách quan sát viên. Đây là dịp để lãnh đạo Iran hội kiến với hai đối tác quan trọng là Trung Quốc và Nga kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Iran. Bắc Kinh không nói rõ thỏa thuận hạt nhân Iran có được đưa vào chương trình nghị sự của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải 2018 hay không.

(AFP) Nga kêu án 14 năm tù nhắm vào một người Ukraina bị cáo buộc làm gián điệp. Ông Roman Souchtchenko công dân Ukraina hành nghề nhà báo tại Matxcơva nhưng bị Tư Pháp Nga tố cáo là một quan chức cao cấp trong ngành tình báo của Ukraina. Ông đã bị bắt vào tháng 10/2016. Luật sư bảo vệ Souchtchenko ngày 28/05/2018 cho biết ông này bị kêu án 14 năm tù, phán quyết của tòa án Matxcơva sẽ được đưa ra sau phiên xử ngày 04/06/2018

(AFP) – Xe hơi Mercedes trong tầm ngắm của chính phủ Đức. Ngày 28/05/2018, chính quyền Đức yêu cầu hãng xe Daimler, công ty mẹ của Mercedes giải thích là đã có gian lận về lượng thải khí carbon của một số kiểu xe chạy bằng dầu diesel hay không. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan KBA đòi thu hồi khoảng 5.000 chiếc Mercedes Vito để kiếm chứng.

(AFP) – Thư viện lưu động đầu tiên tại Kaboul-Afghanistan. Bắt đầu hoạt động từ hơn một tháng nay, thư viện lưu động đầu tiên tại thủ đô Kaboul mỗi ngày thu hút không dưới 300 độc giả tí hon. Phóng viên của AFP trông thấy hàng chục trẻ em ở Kaboul đợi chiếc xe buýt với những kệ sách đầy ắp vào giờ mở cửa. Thư viện lưu động đầu tiên ở thủ đô Afghanistan hoạt động 6 ngày trên 7, tặng không sách cho trẻ em đường phố. 36 % trẻ em Afghanistan bị mù chữ.