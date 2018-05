(AFP) - Colombia : Quốc gia châu Mỹ Latinh đầu tiên là “đối tác thế giới” của NATO. Vào tuần tới, Colombia sẽ chính thức được hưởng quy chế “đối tác thế giới” của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, theo thông báo của tổng thống Juan Manuel Carlos ngày 25/05/2018. Đây là quốc gia châu Mỹ Latinh đầu tiên hưởng quy chế này. Theo lời ông Carlos việc trở thành đối tác thế giới của NATO sẽ giúp Colombia “cải thiện hình ảnh và đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế”.

(AFP) - Tổng thống Brazil huy động cảnh sát và quân đội chận đứng phong trào đình công của giới tài xế xe tải. Công đoàn đại diện cho ngành vận tải Brazil ngày 25/05/2015 thông báo chấm dứt đợt bãi công đã kéo dài trong 5 ngày liên tiếp, gây tê liệt một phần các hoạt động kinh tế. Quyết định này được đưa ra sau khi bộ Quốc Phòng thông báo "quân đội sẽ can thiệp một cách nhanh chóng, có phối hợp và cứng rắn" để tái lập trật tự tại các khu vực nhậy cảm như các nhà máy lọc dầu hay sân bay vốn bị giới tài xế xe tải phong tỏa.

(AFP) - Nạn nhân vụ xả súng ở bang Texas đòi chính phủ Mỹ cải tổ luật về súng ống. Tuần trước, 10 người thiệt mạng, 13 người bị thương trong một vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe. Hôm 25/05/2018, nhân lễ an táng nhiều người xấu số, thân nhân của họ và cả những nạn nhân còn sống sót đòi chính quyền giới hạn việc cho sử dụng súng. Đây là bước kế tiếp từ phong trào March for Our Lives sau vụ xả súng ở Parkland, bang Florida hồi tháng 2/2018 làm 17 người chết.

(AFP) - Mỹ : Chủ tịch đại học USC từ chức. Ngày 25/05/2018, chủ tịch đại học USC, bang California, Rick Caruso đã thông báo chấp nhận từ chức sau khi có những tiết lộ của báo chí Mỹ vào tuần trước về một cựu bác sĩ sản khoa của trường bị tố cáo lạm dụng tình dục các nữ sinh viên trong suốt hơn 25 năm. Đại học USC bị cáo buộc đã không quan tâm đến những đơn kiện về những vụ xảy ra ngay từ đầu thập niên 1990.

(AFP) - Bóng đá : Platini được trắng án. Trong bức thư gởi các luật sư của Michel Platini mà tờ Le Monde tiết lộ nội dung ngày 25/05/2018, ngành tư pháp Thụy Sĩ cho biết là thủ tục tố tụng khởi động vào tháng 09/2015 là nhắm vào cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, chứ không phải là nhắm vào cựu danh thủ Pháp. Đây là thủ tục tố tụng về vụ ông Blatter trả món tiền 1,8 triệu euro cho Platini vào năm 2012. Ngày 26/05, Platini yêu cầu FIFA hủy luôn quyết định đình chỉ mọi hoạt động bóng đá đối với ông, quyết định đã khiến ông không thể ra tranh chức chủ tịch FIFA.

(AFP) - Chewing-gum làm giảm cân? Trong một bài báo đăng trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science ngày 26/05/2018, hai nhà nghiên cứu Nhật Bản khẳng định là chewing-gum (kẹo cao su) dường như giúp đàn ông trên 40 tuổi chống béo phì, dư cân, bởi vì khi nhai chewing-gum thì họ… đi nhanh hơn.

(AFP) - Phá hoại Vevo trên mạng Youtube, hai thanh niên Pháp bị bắt. Cảnh sát Pháp ngày 25/05/2018 thông báo hai thanh niên bị tình nghi tấn công tin học, xóa video clip Despacito, một tác phẩm nổi tiếng toàn cầu và những ca khúc ăn khách nhất trên Youtube hồi tháng 4/2018 đã bị bắt. Hai nghi can sẽ phải trình diện tòa án và bị xét xử vào tháng 10/2018. Youtube đã mất 6 giờ đồng hồ mới khắc phục được hậu quả vụ tấn công tin học nói trên.