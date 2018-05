(AFP) - Israel chuẩn bị xây 2.500 nhà cho dân định cư. Hôm 24/05/2018, bộ trưởng Quốc Phòng Israel Avigdor Lieberman thông báo sẽ yêu cầu một ủy ban chấp thuận cho xây ngay 2.500 nhà ở cho dân định cư Do Thái trong năm 2018 ở vùng Cisjordani chiếm đóng. Đây là kế hoạch xây khu định cư Do Thái đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ chuyển sứ quán đến Jerusalem. Một quan chức cao cấp Palestine đã chỉ trích thông báo của Israel và cho rằng Israel hành động như vậy chính là do được Mỹ yểm trợ.

(AFP) - Canada sẳn sàng nhận người tị nạn Rohingya. Hôm qua, 23/05/2018, chính phủ Canada tuyên bố sẳn sàng đón nhận người tị nạn Rohingya của Miến Điện và hứa một khoản viện trợ bổ sung để hỗ trợ những người tị nạn này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Chrystia Freeland từ chối nói rõ là Canada có thể nhận bao nhiêu người tị nạn Rohingya, mà để cho Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc phối hợp với các nước có khả năng đón tiếp.

(AFP) - Burkina Faso cắt đứt bang giao với Đài Loan. Hôm nay, 24/05/2018, Ngoại trưởng Burkina Faso vừa thông báo là nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp thông báo từ chức. Như vậy là ở châu Phi nay chỉ còn Swaziland là duy trì bang giao với Đài Bắc. Trên thế giới, chỉ có 18 quốc gia còn công nhận Trung Hoa Dân Quốc. Trước Burkina Faso, Cộng hòa Dominicana cũng vừa cắt đứt bang giao với Đài Loan ngày 01/03.

(Reuters - Interfax) - Nga bán cho Trung Quốc 10 máy bay chiến đấu SU-35. Tập đoàn Nhà nước Nga Rostec cho biết sẽ giao tiếp cho Trung Quốc 10 máy bay chiến đấu Su-35 trong năm nay. Đây là số máy bay còn lại của hợp đồng 24 phi cơ Su-35, trị giá 2,5 tỉ đô la. 14 chiếc đã được giao trong hai năm trước.

(AFP) - Syria : Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công vào một số vị trí của quân chính phủ tại miền đông. Hãng thông tấn Nhà nước Syria xác nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định chỉ thiệt hại về vật chất, không mất nhân mạng. Còn theo Đài Quan Sát Nhân Quyền OSDH, không quân của liên quân đã bắn hạ ít nhất 12 chiến binh không phải người Syria, nhưng không nêu quốc tịch. Nhiều người Iran, Liban và Irak tham gia vào các lượng hậu thuẫn cho chế độ Damas.

(Reuters) - Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa. Hôm 23/05/2018, Washington thông báo: hai nhà ngoại giao Venezuela có 48 giờ để rời khỏi nước Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Caracas trục xuất đại diện ngoại giao Mỹ và cấp phó. Căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Caracas diễn ra trong bối cảnh Venezuela vừa tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, bị Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và nhiều quốc gia Mỹ Latinh lên án là phản dân chủ.

(AFP) - Vụ Skripal : Con gái cựu điệp viên mong một ngày về Nga. Youlia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga Serguei Skripal, lần đầu tiên xuất hiện sau vụ bị đầu độc cùng cha hồi tháng Ba năm nay. Phát biểu ngày 23/05/2018 từ một nơi được giữ bí mật và bằng tiếng Nga, cô cho biết cô và cha may mắn vẫn còn sống sót. Dù vụ việc để lại nhiều chấn thương tâm lý, nhưng cô vẫn hy vọng có ngày được trở về Nga.