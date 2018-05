Ý : Kế hoạch lập chính phủ dân túy bị cản trở

Trước thái độ chần chờ của tổng thống Ý, hai đảng dân túy tăng sức ép, dọa sẽ yêu cầu bầu lại Quốc Hội. Tuy nhiên, theo AFP, tổng thống Sergio Matterella kéo dài thời gian chờ đợi sớm nhất là cho đến ngày mai 24/05. Lẽ ra tên tuổi thủ tướng mới phải được loan báo vào hôm nay nhưng tổng thống quyết định triệu Giuseppe Conte lúc 15 giờ 30.

Theo báo chí Ý và quốc tế, luật gia Giuseppe Conte có vấn đề lý lịch học vấn. Tự cho là có công trình nghiên cứu và học hỏi tại các đại học nổi tiếng thế giới như Yale, New York, Sorbonne, Cambridge nhưng đại học New York không tìm thấy dấu của Giuseppe Conte đâu cả, trừ giấy phép vào thư viện. Các đại học khác viện lý do phải giữ kín thông tin riêng tư nên không trả lời câu hỏi kiểm chứng của báo chí.

Trở ngại thứ hai là tổng thống Ý muốn bổ nhiệm một thủ tướng có thực quyền điều hành việc nước, thi hành chính sách đúng theo quy định của Hiến Pháp, thực thi những cam kết với Liên Hiệp Châu Âu và quốc tế.

Tổng thống Ý nghi ngờ Giuseppe Conte, do thiếu kinh nghiệm chính trị và không đủ cá tính, chỉ là quân cờ của hai đảng dân túy với chủ trương đi ngược lại chính sách chung của Liên Hiệp Châu Âu từ ngân sách cho đến di dân nhập cư.