Venezuela trục xuất hai đại diện cấp cao của Mỹ để trả đũa

Ông Nicolas Maduro đưa ra quyết định trên, ngay sau khi chính thức được ủy ban bầu cử xác nhận đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai (2019-2025). Cả hai nước đều không có đại sứ kể từ năm 2010.

Thông tín viên RFI Caracas, Julien Gonzalez cho biết thêm chi tiết:

« Họ có 48 giờ để rời khỏi Caracas! Ông Nicolas Maduro đã ra lệnh cho đại diện ngoại giao Mỹ, ông Todd Robinson, và nhân vật số hai, tương đương với tổng lãnh sự là ông Brian Naranjo phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela. Ông Todd Robinson bị cáo buộc là đã « xúi giục âm mưu quân sự, kinh tế và chính trị » chống lại ông Maduro. Còn ông Brian Naranjo bị cho là « đại diện của CIA trong cơ quan ngoại giao Mỹ ».

Tuy vậy đây không phải là lần đầu tiên cơ quan ngoại giao Mỹ nằm trong tầm ngắm của tổng thống Maduro. Năm 2013, đại diện Hoa Kỳ thời đó cùng với hai nhà ngoại giao khác cũng đã bị Caracas trục xuất, do ông Nicolas Maduro cáo buộc họ « thông đồng với phe đối lập Venezuela ».

Nhưng quyết định của tổng thống Venezuela hôm qua chủ yếu nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các công dân và các công ty Mỹ tham gia mọi giao dịch liên quan đến các cổ phiếu Venezuela.

Trước các tuyên bố của ông Nicolas Maduro, Washington lập tức lên tiếng bảo vệ hai nhà ngoại giao bị trục xuất. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bác bỏ mọi cáo buộc của tổng thống Venezuela, trước khi biện hộ một lần nữa cho các trừng phạt mới nhắm vào chính quyền Maduro.»

Washington cho biết sẽ có những « biện pháp trả đũa thích đáng », một khi chính thức nhận được « thông báo của chính quyền Venezuela thông qua kênh ngoại giao » về việc trục xuất trên.

Hoa Kỳ trừng phạt Venezuela trong bối cảnh phương Tây đồng thanh chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống nước này. Ông Nicolas Maduro, 55 tuổi, đắc cử với 68% phiếu, trong khi tỉ lệ cử tri không đi bầu lên đến mức kỷ lục là 54%, và phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử. Kết quả được Mỹ đánh giá là « trò hề », cũng bị Liên minh các nước châu Mỹ gồm 14 nước bác bỏ, và các nước này ngay đầu tuần đã cho triệu hồi đại sứ ở Venezuela về nước. Bruxelles hôm qua tố cáo « nhiều dấu hiệu bất thường trong ngày bầu cử, kể cả việc mua phiếu ».

Bắt giam 11 sĩ quan « mưu phản »

Hôm qua tòa án quân sự Venezuela đã ra lệnh tống giam 11 sĩ quan lực lượng đặc nhiệm, bị kết tội « nổi loạn, xúi giục nổi loạn, bất tuân kỷ luật quân đội và phản quốc ». Theo tổ chức phi chính phủ Justicia Venezolana, có 92 quân nhân đã bị bắt từ năm 2003 đến nay vì cáo buộc âm mưu lật đổ.

Bên cạnh đó, trang web của nhật báo uy tín nhất Venezuela là El Nacional bị kỷ luật hành chính, mà theo tổng biên tập tờ báo này, thì đây là « trả thù chính trị ». Năm ngoái đã có 51 phương tiện truyền thông ở Venezuela ngưng hoạt động do bị trừng phạt, khó khăn kinh tế, thậm chí do thiếu giấy in báo.