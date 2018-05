(AFP) - Ukraina: 6 năm tù cho một người Pháp vì định khủng bố trong giải vô địch bóng đá châu Âu 2016 tại Pháp. Tư pháp Ukaina hôm qua 21/05/2018 đã kết án như trên đối với Grégoire Moutaux. Cách đây hai năm, thanh niên này bị bắt tại biên giới Ukraina-Ba Lan với 125kg thuốc nổ TNT, 2 khẩu súng chống tăng, 5 khẩu Kalachnikov và hơn 5.000 viên đạn. Người này thừa nhận lên kế hoạch tấn công khủng bố một nhà thờ Hồi Giáo, một nhà thờ Do Thái, và nhiều cơ quan thuế tại Pháp nhằm phản đối chính sách đón tiếp di dân của Pháp, sự tuyên truyền cho đạo Hồi và toàn cầu hóa.

(AFP) - Vợ chồng tổng thống Obama sẽ sản xuất phim cho Netflix. Thỏa thuận giữa ông bà Obama và Netflix đã được ký kết, tuy nhiên Netflix không cung cấp thông tin cụ thể. Các phim mà ông bà Obama sản xuất có thể là phim truyền hình dài tập, phim tài liệu, truyền hình thực tế … New York Times trích nguồn tin thân cận với vợ chồng Obama cho biết cựu tổng thống Mỹ không có ý định dùng dịch vụ phim trực tuyến làm một công cụ chính trị để đả kích tổng thống đương nhiệm Doanld Trump.

(AFP) - Ấn Độ: Ít nhất 10 người người chết vì virus Nipah. Khoảng 100 người bị cách ly kiểm dịch, nhà chức trách Ấn Độ hôm nay 22/05/2018 cho biết như trên. Vùng bị ảnh hưởng nhất là Kerala, cực nam Ấn Độ. Virus Napah được truyền từ dơi sang người, thường gặp ở Nam Á và Đông Nam Á. 70% người mắc bệnh tử vong. Tổ chức Y Tế thế giới đã cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh từ người sang người.

(AFP) - Mỹ triển tàu chiến chống tên lửa tại Nhật Bản. Hôm nay 22/05/2018 hải quân Mỹ đã triển khai một trong những chiến hạm hiện đại nhất là USS Millius tại Nhật Bản, chủ yếu nhằm đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Khu trục hạm Millius được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa nhiều lớp cũng như hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Tàu chiến Mỹ neo đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka, nằm ở cửa vịnh Tokyo.

(Reuters) - Úc : Một tổng giám mục Công Giáo bị quy tội bao che hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Ông Philip Wilson, tổng giám mục thành phố Adelaide đã bị tòa án xét là có tội ngày 22/05/2018 vì đã che giấu việc một linh mục ở New South Wales lạm dục tình dục trẻ em vào những năm 70. Như vậy, ông trở thành chức sắc Công Giáo cao cấp nhất trên thế giới bị buộc tội này. Linh mục James Fletcher bị kết tội gây ra chín vụ lạm dụng tình dục trẻ em năm 2004, ông này sau đó chết trong tù vào năm 2006.

(AP) - Trung Quốc : 5 năm tù cho một người bảo vệ tiếng Tây Tạng. Ông Tashi Wangchuk đã bị kết án ngày 22/05/2018 với tội danh « kích động ly khai ». Năm nay 32 tuổi, nhà hoạt động này đã bị bắt giam từ năm 2016, hai tháng sau khi ông xuất hiện trong một bộ phim tài liệu do nhật báo Mỹ The New York Times sản xuất. Ông Tashi 32 tuổi, không nhận tội và sẽ kháng cáo. Trường hợp của ông Tashi nêu bật thái độ nhạy cảm của Bắc Kinh đối với vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số - đặc biệt là người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương - cũng như nguy cơ đối với chính công dân Trung Quốc khi chỉ trích chính phủ trên báo chí ngoại quốc.

(Kyodo) - Bắc Triều Tiên có thể thu đến 10.000 đô la cho mỗi nhà báo nước ngoài tới Punggye-ri. Nhật báo Hàn Quốc Korea Times ngày 21/05/2018 trích dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã yêu cầu trả 10.000 đô la phí làm visa cho mỗi nhà báo ngoại quốc tới Bắc Triều Tiên đưa tin về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Hồi đầu tháng, Bắc Triều Tiên đã mời một số lượng không xác định các nhà báo từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh tới quan sát và đưa tin về sự kiện này, dự trù diễn ra từ 23 đến 25/05.