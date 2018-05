Israel tấn công người Palestine ở Gaza : Mỹ bị cô lập ở Hội Đồng Bảo An

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn ngày 15/05/2018 sau ngày đẫm máu nhất ở dải Gaza kể từ năm 2014 với 61 người Palestine thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương vì bị quân đội Israel tấn công.

Cộng đồng quốc tế lên án Israel lạm dụng vũ lực tấn công người dân Palestine. Trong khi đó, quốc gia Do Thái trông đợi vào tiếng nói bảo vệ của đồng minh Mỹ tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Marie Bourreau tại New York, Hoa Kỳ lại bị cô lập về vấn đề này :

« Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley dĩ nhiên là lấy làm tiếc về số người thiệt mạng bên phía Palestine nhưng bà lại quy trách nhiệm cho phe Hamas trong những vụ bạo lực này.

Bà nói: Chúng ta hãy nhớ rằng tổ chức khủng bố Hamas đã xúi giục bạo lực trong nhiều năm qua, trước cả khi Mỹ quyết định chuyển sứ quán về Jerusalem. Tiếp theo, bà cũng hoan nghênh sự sáng suốt của Israel: Không một quốc gia thành viên nào của Hội Đồng này có thể hành động chừng mực hơn là Israel đã làm.

Ngược lại, cả 14 thành viên còn lại của Hội Đồng Bảo An đã lên án Israel sử dụng vũ lực một cách bất cân xứng. Tuy nhiên, những cáo buộc đó hoàn toàn mang tính tượng trưng vì Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống mọi tuyên bố của Hội Đồng Bảo An và đại sứ Palestine Riyad Mansour đã chỉ trích hành động này. Ông nói: Không thể chấp nhận được là trong cùng một ngày có đến 61 người Palestine bị chết, trong đó có 8 trẻ em và Hội Đồng Bảo An tiếp tục bị tê liệt ».

Phía Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ nhưng biết rằng lời kêu gọi của họ sẽ không được đáp ứng vì Washington phản đối ».

Hội Đồng Nhân Quyền họp khẩn

Sau ngày đẫm máu tại dải Gaza, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn vào ngày 18/05/2018 để phân tích « tình hình nhân quyền đang xuống cấp trầm trọng ở các vùng đất Palestine bị Israel chiếm đóng », trong đó có cả vùng Đông Jerusalem. Theo AFP, yêu cầu họp khẩn « chính thức được Palestine và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đệ trình ».

Vụ đụng độ đẫm máu tại dải Gaza khiến quan hệ Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thêm căng thẳng. Ngày 16/05, Ankara đã yêu cầu tổng lãnh sự Israel tại Istanbul, Yossi Levi Safri, tạm rời Thổ Nhĩ Kỳ « trong một thời gian ». Đây là biện pháp đáp trả tương xứng với quyết định của Israel đối với tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Jerusalem được đưa một ngày trước đó, sau khi tổng thống Erdogan cáo buộc Israel là « Nhà nước khủng bố » và « diệt chủng ». Trước đó, Ankara cũng đã triệu hồi tham vấn đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Tel Aviv.