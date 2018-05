(AFP) – Cựu bộ trưởng tài chính Pháp Cahuzac được giảm một năm tù. Tòa phúc thẩm Paris trong phiên xử ngày 15/05/2018 tuyên phạt cựu bộ trưởng tài chính Jérôme Cahuzac 2 năm tù giam và 2 năm tù treo vì tội trốn thuế và rửa tiền. Năm năm sau khi gây ra tai tiếng chấn động chính phủ Xã hội, cựu bộ trưởng của tổng thống Hollande còn bị phạt 300.000 euros và 5 năm mất quyền ứng cử. Trong phiên sơ thẩm, nhân vật này bị tuyên án 3 năm tù giam. Theo luật của Pháp, với bản án từ 2 năm trở xuống và không có tái phạm, bị cáo có khả năng xin tránh được nhà giam.

(Reuters) - Cựu tổng thống Đài Loan bị kết án 4 tháng tù. Ông Mã Anh Cửu, đã bị kết án hôm nay 15/05/2018 về tội để thất thoát thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông có thể tránh ngồi tù nếu đóng tiền phạt 120.000 đô la Đài Loan, theo luật hiện hành. Cựu tổng thống Đài Loan tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây là bản án đầu tiên đối với ông Mã Anh Cửu trong một loạt vụ xét xử ông từ khi ông rời chính quyền vào năm 2016.

(AP) - Tân thủ tướng Malaysia Mahathir xác định sẽ cầm quyền từ 1 đến 2 năm. Nói chuyện trực tuyến với nhật báo Mỹ Wall Street Journal hôm nay, 15/05/2018, ông Mahathir nói rõ là ông sẽ làm thủ tướng trong khoảng 1 hoặc 2 năm trước khi từ chức. Ông cũng cho biết là lãnh tụ đối lập theo đường lối cải cách Anwar Ibrahim sẽ được trả tự do vào ngày mai. Ông từng có thỏa thuận là sẽ bàn giao chức thủ tướng cho ông Anwar sau khi nhân vật này được trả tự do, nhưng hôm nay ông nhấn mạnh là ông Anwar sẽ tìm kiếm một ghế trong Quốc Hội trước khi được trao một vị trí trong nội các. Riêng về cựu thủ tướng Najib Razak, ông Mahathir khẳng định là nhân vật này sắp bị truy tố trong một vụ án tham nhũng khổng lồ.

(AFP) - Chỉ huy của thủ phạm vụ thảm sát Mỹ Lai qua đời. Cựu đại úy Mỹ Ernest Medina, chỉ huy trực tiếp của trung úy Calley trong vụ thảm sát hàng trăm dân làng Mỹ Lai ngày 16/03/1968 đã qua đời vào tuần trước ở tuổi 81 và được chôn cất hôm qua 14/05/2018. Bị ra trước tòa án quân sự, ông Medina khai rằng không biết đến vụ tàn sát, và được tuyên trắng án vào năm 1971. Trung úy Calley là bị cáo duy nhất bị kết án chung thân, nhưng được tổng thống Richard Nixon ân xá sau 3 năm thọ án tù. Phía Mỹ cho rằng có 347 người bị sát hại, tuy nhiên phía Việt Nam khẳng định có trên 500 nạn nhân trong vụ Mỹ Lai.

(AFP) - Putin khánh thành cầu nối Crimée với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 15/05/2018, khánh thành chiếc cầu khổng lồ dài 19 kilomet, cao 35 mét nối Crimée với Nga ; giúp giải tỏa tình trạng bị cô lập của bán đảo này sau khi Matxcơva dùng vũ lực chiếm của Ukraina tháng 3/2014. Cầu Crimée gồm 4 làn xe, và sắp tới sẽ có thêm 2 làn đường xe lửa, do nhà tỉ phú Arkadi Rotenberg, đồng môn judo của tổng thống Putin phụ trách xây dựng. Do bị Kiev cấm vận và phương Tây trừng phạt, lâu nay hàng thực phẩm từ Nga đưa sang bằng tàu thủy nhiều khi bị hư hại vì thời tiết xấu, còn hàng tiêu dùng bị đội giá do vận chuyển bằng máy bay.

(AFP) - Hà Lan ngưng dần việc sử dụng phần mềm chống virus Kaspersky. Chính phủ Hà Lan hôm qua 14/05/2018 loan báo sẽ ngưng dần việc sử dụng phần mềm chống virus Kaspersky của Nga, do nguy cơ gián điệp và phá hoại từ điện Kremlin. Tập đoàn Nga cho biết « rất thất vọng » về quyết định này, cho rằng họ là nạn nhân của « một cuộc chiến địa chính trị ». Trước đó, vào tháng 09/2017, bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã ra lệnh cho tất cả các viên chức liên bang phải gỡ bỏ phần mềm này.