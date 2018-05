(AFP) - Bắc Kinh « lên lớp » các nhà ngoại giao Tây phương muốn gặp Lưu Hà. Thứ sáu tuần trước, năm nhà ngoại giao Đức, Pháp, Canada và một đại diện của Liên Hiệp Châu Âu tại Bắc Kinh tìm cách gặp bà Lưu Hà, vợ góa của nhà ly khai khôi nguyên Nobel Hoà bình Lưu Hiểu Ba. Cuộc gặp bất thành vì bà Lưu Hà bị quản chế nhưng cũng làm chính quyền Trung Quốc phản ứng mạnh . Lục Khảng, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố như sau : « Lưu Hà là công dân Trung Quốc và được chính phủ che chở. Người nước ngoài phải tôn trọng quyết định của tư pháp Trung Quốc ».

(AFP) - Chống quốc ca Trung Quốc, một sinh viên Hồng Kông bị gọi là « kẻ thù dân tộc ». Alice Cheung, nữ sinh viên Hồng Kông 21 tuổi, chủ tịch Liên đoàn sinh viên vừa bị báo chí nhà nước Trung Quốc tuyên bố là « kẻ thù dân tộc ». Trong một cuộc tham vấn ý kiến hồi tuần trước tại nghị viện về một dự luật cấm bài bác « biểu tượng quốc gia », một hình thức chà đạp quyền tự do ngôn luận , cô nữ sinh viên này tuyên bố « mỗi lần nghe quốc ca của Hoa Lục là tôi thấy buồn nôn ». Alice Cheung bị cảnh sát bao vây và áp giải ra khỏi nghị viện và bị truyền hình nhà nước Trung Quốc dán nhãn là « nhà hoạt động đòi độc lập, kẻ thù dân tộc ».

(AP) - Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan khuyến khích chế tạo vũ khí trong nước. Một nhà sản xuất vũ khí ở Đài Trung, ông Lâm Nam Trợ (Lin Nan-juh), hôm nay, 14/05/2018 cho biết là tập đoàn của ông, Aerospace Industrial Development Corp - AIDC, có khả năng sản xuất bất kỳ loại máy bay nào mà chính quyền có yêu cầu. Cho dù được Mỹ che chở, Đài Bắc đang cổ vũ các nhà sản xuất vũ khí của mình, xây dưng công nghiệp phòng thủ riêng trước sự đe dọa của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đưa quốc phòng vào chương trình kinh tế của bà, với 8 công ty nằm trong mục tiêu hỗ trợ và tạo công việc làm.

(AFP) - Biểu tình đòi « Internet tự do » tiếp diễn ở Matxcơva : hơn 20 người bị bắt. Hàng trăm người đã biểu tình vào hôm qua, 13/05/2018, tại trung tâm Matxcơva, đòi được sử dụng tự do Internet, sau vụ chính quyền ngăn chận ứng dụng của mạng Telegram. Những người bị bắt bị cho là thuộc những nhóm quá khích. Trung tuần tháng Tư, chính quyền Nga ra lệnh chận Telegram cho đến khi mạng này cung cấp cho an ninh Nga phương tiện đọc thông tin những người sử dụng, điều mà Telegram đã từ chối. Telegram có 200 triệu người sử dụng, trong đó 7% ở Nga.

(AFP) - Đàm phán về Syria tại Kazakhstan. Đặc sứ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đoàn chính phủ Syria và phe nổi dậy, đã gặp nhau hôm nay, 14/05/2018, tại Astana, để tìm « những phương thức mới cho giải pháp hòa bình Syria », sau những diễn tiến vừa qua tại Syria. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura cũng được chờ đợi trong cuộc họp kín kéo dài 2 ngày.

(AFP) - Ý sẽ có chính phủ bài châu Âu ? Chiều 14/05/2018, ông Luigi Di Maio, lãnh đạo Phong trào Năm Sao, và ông Matteo Salvini, đại diện đảng dân túy Liên Đoàn Phương Bắc, lần lượt được tổng thống Ý tiếp tại điện Quirinal và trình thỏa thuận của hai đảng nhằm mục đích thành lập chính phủ mới. Hai đảng có được đa số, nhưng không cao, tại Nghị Viện. Tân thủ tướng có thể không phải là một trong hai lãnh đạo trên mà sẽ là một nhân vật thích hợp với cả hai đảng.

(AFP) - Irak : Ứng viên chống hệ thống về đầu bầu cử Quốc Hội. Theo các kết quả tạm thời được công bố ngày 13/05/2018, liên minh chưa từng có giữa lãnh đạo tôn giáo hệ phái Shia Moqtada Sadr và phe cộng sản với chương trình chống tham nhũng đã bất ngờ về đầu tại 6 trong số 18 tỉnh trong cuộc bầu cử lập pháp tại Irak, bỏ xa thủ tướng mãn nhiệm Haider al-Abadi.

(Reuters) - Nhà Trắng lên án vụ tấn công bằng dao tại Paris và tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Trong thông cáo ngày 14/05/2018, Nhà Trắng khẳng định « đoàn kết với người dân và chính phủ Pháp trước hành động khủng bố tàn bạo và hứa cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết ».