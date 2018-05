Venezuela: Metro miễn phí vì...không thể in vé

Từ vài ngày qua, hành khách sử dụng tàu điện ngầm ở Caracas, thủ đô Venezuela, ước tính 2 triệu mỗi ngày, đã không phải tốn vé, cửa quay các trạm đều mở. Lý do chính thức không được công ty nhà nước nêu lên, nhưng có một nguyên nhân được nhắc đến là... thiếu nguyên liệu để in vé ! Venezuela đang bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, phải đối phó với tình trạng khan hiếm vô số mặt hàng cần thiết. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP quốc gia này sẽ sụt giảm 15% vào năm 2018 này.

Trước mắt, người dân Caracas phản ứng ra sao trước việc tàu điện ngầm được miễn phí hiện nay ? Thông tín viên RFI tại Caracas, Julieen Gonzalez đã tìm hiểu qua bài phóng sự ngắn sau đây :

« Tại Trạm Altamina, khu đông Caracas, anh Alejandro, chạy bàn tại một quán ở khu vực thương mại này, đi tàu điện mỗi ngày, tuy tiết kiệm được tiền vé 2 lượt đi về, trong bối cảnh lạm phát cao vút, nhưng anh tỏ ra không mấy lạc quan.

« Không có nguyên liệu để in vé tàu điện. Quả là điều điên rồ. Đó là chưa kể tình trạng bảo trì, thang máy không hoạt động, điều hòa không khí cũng vậy… Thật kinh khủng. Bây giờ lại miễn phí thì còn kinh khủng hơn nữa, đình đốn sẽ thêm đình đốn, trong lúc người đi thì ngày càng đông. Đến một lúc nào đó sẽ không còn tàu điện nữa và Caracas sẽ bị hoàn toàn tê liệt. »

Tuy nhiên cũng có ý kiến, như Matute, cho là thực ra vé tàu điện quá thấp so với dịch vụ cung cấp. Anh nói : « In vé sẽ đắt đỏ hơn là khoản lợi thu về. 4 bolivar thôi, thì không đủ để bảo trì hay trả tiền nhân viên. So sánh với giá vé xe buýt thì thấy ngay : Vé rẻ nhất cũng là 3000 bolivar và có thể đi đến 5000. Tôi sẵn sàng trả 2000 hay 2500 bolivar để đi tàu điện và nhiều người cũng nghĩ như tôi. Như thể mới có thể cải thiện dịch vụ. »

Lần cuối cùng vé tàu điện tăng giá là vào năm 2014. Hiện nay chưa có tin chính thức giá vé sẽ tăng. »