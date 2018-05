Hoa Kỳ : Số điện thoại bị theo dõi cao gấp 3 trong năm 2017

Theo số liệu do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp vào thứ sáu tuần trước, 03/05/2018, con số các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS bị theo dõi ở Mỹ trong năm 2017 đã lên tới 534 triệu, tức là tăng gấp 3 so với năm 2016.

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier gởi về bài tường trình :

Sau những tiết lộ của Edward Snowden năm 2013, Hoa Kỳ đã buộc phải xét lại chính sách của họ về theo dõi liên lạc điện thoại. Đã qua rồi cái thời mà mỗi ngày có đến hàng tỷ dữ liệu được thu thập, di sản của một hệ thống được phát triển sau các vụ khủng bố 11/09/2001. Nay, với luật 2015, việc theo dõi được quy định chặt chẽ hơn rất nhiều.

Chiếu theo luật mới, năm ngoái chỉ có khoảng 40 hồ sơ có liên quan đến khủng bố là nhận được phép tiến hành theo dõi với quy mô lớn các liên lạc qua điện thoại. Trong hai năm 2016 và 2017, trung bình có khoảng 1.500 người bị theo dõi vì những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Tuy vậy, cũng đã có đến 534 triệu liên lạc điện thoại đã được thu thập, vì toàn bộ những người có liên lạc với một đối tượng bị tình nghi đều có thể bị nghe lén. Con số này là cao gấp ba so với số liệu của năm 2016, nhưng Cơ quan An ninh Quốc gia khẳng định đó là do vấn đề kỹ thuật, chứ không hề có chuyện gia tăng theo dõi hoặc là do có những mối đe dọa đặc biệt.

Thật ra thì những thông tin nói trên thường là không đầy đủ. Người ta chỉ được biết là ai đã trao đổi với ai, lúc mấy giờ, trong bao lâu, từ đâu đến đâu, chứ không biết cụ thể nội dung trao đổi là gì. Tuy vậy, nếu tổng hợp những thông tin ấy, chúng ta có thể đạt được một số kết luận. Các cơ quan tình báo của Mỹ cũng thừa nhận đã phát triển các kỷ thuật theo dõi khác.