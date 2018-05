(Reuters) - Con gái út chủ tập đoàn Korean Air có thể bị bắt. Cảnh sát Hàn Quốc, ngày 04/05/2018, cho biết đang yêu cầu ra lệnh bắt đối với cô Cho Hyun Min, 34 tuổi, vì đã hắt nước hoa quả vào một cộng sự trong một cuộc họp vào tháng 04/2018. Cô Cho đã xin lỗi trước báo giới hôm 30/04 khi đến giải trình ở sở cảnh sát Gangseo ở Seoul. Trên các diễn đàn trực tuyến, vài trăm nhân viên của tập đoàn Korean Air đã tố cáo « tội ác » của gia đình Cho đối với nhân viên và giúp việc gia đình.

(AFP) - Trung Quốc sẽ tiếp tục « giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Marx ». Đó là tuyên bố của chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay, 04/05/20185, nhân lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karx Marx, nhà triết học người Đức, tác giả cuốn « Tư bản luận ». Ông Tập Cận Bình hứa rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ vẫn là người bảo vệ chủ nghĩa Marx. Theo chủ tịch Trung Quốc, Karx Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại.

(AP) - Đức sẵn sàng tiếp đón bà Lưu Hà, vợ góa giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Bộ Ngoại Giao Đức hôm nay 04/05/2018 đã xác nhận rằng nếu chọn đến Đức, bà Lưu Hà luôn luôn được nghênh tiếp. Tuyên bố này được đưa ra một hôm sau khi xuất hiện thông tin theo đó vợ góa của ông Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động Trung Quốc đoạt giải Nobel Hòa Bình, nói rằng bà sẵn sàng chết để phản kháng việc bị chính quyền quản chế tại gia mà không hề bị buộc vào bất kỳ tội gì. Bà Lưu Hà còn cho biết là bà không còn hy vọng được rời khỏi Trung Quốc.

(The Straits Times) – Đường bay Singapore-Kuala Lumpur thuộc loại « bận rộn » nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng do hãng tham vấn hàng không OAG công bố hôm 03/05/2018, đường bay nối liền Singapore với thủ đô Malaysia có nhiều chuyến bay nhất thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng, tính đến tháng 2 năm 2018. Đứng thứ nhì là tuyến Hồng Kông-Đài Bắc, theo sau là Singapore-Jakarta. Trong số 10 đường bay bận rộn nhất, có đến 8 tuyến nối liên các đô thị châu Á.

(AFP) - Indonesia đốt 2,6 tấn ma túy đá. Theo chính quyền Indonesia ngày 04/05/2018, đây là lượng ma túy bị tiêu hủy lớn nhất trong những năm gần đây. Hai lò đốt ma túy được đặt ở công viên quốc gia (Monas), gần phủ tổng thống, và sự kiện được truyền hình rộng rãi.

(AFP) –Khoảng 150 người thiệt mạng tại Ấn Độ tuần qua vì bão. Nhà chức trách Ấn Độ hôm nay 04/05/2018 cho biết nhiều vùng vẫn đang đặt trong tình trạng báo động. Theo dự báo, bão vẫn tiếp tục tràn về cho tới tận thứ Hai tuần tới. Năm nào giông bão ở Ấn Độ cũng gây nhiều thiệt hại về người và của, nhưng những cơn bão trong tuần qua là đợt bão kinh hoàng nhất, khiến nhiều người chết nhất tính từ nhiều thập kỷ qua.

(Reuters) - Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ chọn ứng viên tranh cử với tổng thống Erdogan. Ông Muharrem Ince, 54 tuổi, một cựu giáo sư vật lý, chính thức được đảng Cộng Hòa Nhân Dân (CHP), đảng đối lập phi tôn giáo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ định ra tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống trước thời hạn sẽ diễn ra ngày 24/06/2018. Từng hai lần cố trở thành chủ tịch đảng CHP nhưng bất thành, ông Muharrem Ince được đánh giá là một trong những nhà hoạt động năng nổ nhất tại Nghị Viện.

(AFP) - Thêm một tòa nhà ở New York không muốn mang tên Trump. Sau ba tòa chung cư sang trọng ở Upper West Side ở Manhattan tháo biển Trump khỏi mặt tiền, ngày 03/05/2018, tòa nhà thứ tư, ở số 200 Riverside Boulevard, đã được phép làm tương tự. Tập đoàn Trump Organization phản đối quyết định trên và sẽ kháng án. New York có khoảng 12 tòa nhà chung cư sang trọng và khách sạn mang tên Trump. Nhờ thương hiệu Trump, các căn hộ thường được bán cao hơn 6% so với những căn hộ khác có cùng chất lượng.

(CBS News) – Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho tổ chức "Mũ Bảo Hiểm Trắng" của Syria. Đài CBS News của Mỹ hôm qua 03/05/2018 cho biết Mũ Bảo Hiểm Trắng không còn nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào của Hoa Kỳ, tuy chưa có tuyên bố chính thức từ chính phủ Mỹ. Một lãnh đạo của nhóm lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu hộ ở Syria. Mũ Bảo Hiểm Trắng là nhóm 3.000 người cứu hộ tình nguyện đã cứu hơn 70.000 người kể từ khi cuộc chiến Syria nổ ra vào năm 2011. Tài trợ của Hoa Kỳ chiếm khoảng 1/3 tổng kinh phí của nhóm.

(AFP) – Ông Mahmud Abbas tái đắc cử chức chủ tịch Tổ Chức Giải Phóng Palestine. Hội đồng Dân tộc Palestine ngày 04/05/2018 đã bầu lại ông Abbas vào vị trí chủ tịch Ủy Ban Điều Hành của Tổ Chức Giải Phóng Palestine sau bốn ngày họp tại thành phố Ramallah, vùng Cisjordanie. Sau khi được bầu lại, lãnh đạo Palestine đã lên tiếng xin lỗi về những tuyên bố bị tố cáo là bài Do Thái trước đó.

(AFP) – Thành phần chống Nouvelle Calédonie độc lập biểu tình chống chuyến thăm của tổng thống Pháp Macron. Ít nhất 4.000 người đã biểu tình tại tại thủ phủ Noumea ngày 04/05/2018 chống lại điều mà họ cho là tổng thống Pháp thiên vị cộng đồng người bản địa Kanak nhân chuyến thăm. Thông điệp của thành phần được coi là « cánh hữu của phe hữu » tại đây là cho ông Macron thấy là đa số cư dân Nouvelle Calédonie muốn tiếp tục ở lại trong nước Pháp.

Cảnh sát Paris cho biết khoảng 2.000 nhân viên công lực đã được huy động nhắm bảo đảm an ninh nhân cuộc biểu tình chống tổng thống Macron vào ngày 05/05 tại Paris. Đây là cuộc biểu tình được tổ chức theo lời kêu gọi của một dân biểu thuộc phong trào đối lập Nước Pháp Bất Khuất.

(AFP) – Không gian : NASA sẽ lại thám hiểm Sao Hỏa. Cơ quan không gian Mỹ NASA ngày mai, 05/05/2018, sẽ phóng phi thuyền InSight lên Sao Hỏa để nghiên cứu về các trận động đất trước đây trên hành tinh này, qua đó làm sáng tỏ bí ẩn về sự khác biệt quá lớn giữa Trái đất và Sao Hỏa, hai hành tinh rất có thể đã được hình hành với cách thức như nhau các đây 4,5 tỉ năm. Đây là chuyến thám hiểm Sao Hỏa đầu tiên của ngành không gian Mỹ từ năm 2012. Nếu cuộc hành trình suông sẻ, InSight sẽ đáp xuống Sao Hỏa ngày 26/11 tới.