Áp thuế nhôm, thép : Mỹ hoãn thêm một tháng cho châu Âu

Tối 30/04/2018 trong một thông cáo vào giờ chót, Nhà Trắng cho biết gia hạn thêm 30 ngày, thay vì đánh thuế lên các mặt hàng trên từ ngày 01/05. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu không hài lòng trước sự nhượng bộ của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ủy Ban Châu Âu ngay sáng nay đã phản ứng, cho rằng : « Quyết định của Mỹ chỉ kéo dài thêm sự bất an của thị trường, vốn đã bị ảnh hưởng ».

Theo Bruxelles, châu Âu « lẽ ra cần phải được miễn trừ toàn bộ và vĩnh viễn việc đánh thuế này, do không thể chứng minh bằng lý do an ninh quốc gia ». Đối thoại với Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nhưng « chúng tôi sẽ không thương lượng dưới sự đe dọa ».

Đức cho biết « vẫn chờ đợi được miễn hẳn », riêng Anh Quốc hoan nghênh quyết định tạm hoãn của Mỹ, nhưng nhấn mạnh tiếp tục tìm kiếm một giải pháp lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 08/03 đã quyết định tăng 25% thuế hải quan lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm, nhưng miễn đánh vào Canada và Mêhicô do việc tái thương lượng hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA, và đến cuối tháng Ba Nhà Trắng thông báo tạm hoãn đánh thuế nhắm vào Liên Hiệp Châu Âu.

Hoa Kỳ đòi hỏi các nhượng bộ về thương mại, và đã đạt được với Hàn Quốc : Seoul giảm xuất thép qua Mỹ, đồng thời mở cửa thị trường xe hơi. Nhưng châu Âu cho rằng chính Trung Quốc mới là nguyên nhân của tình trạng sản xuất thừa trên thế giới, với việc trợ giá ồ ạt cho kỹ nghệ thép.

Bruxelles trong những tuần lễ gần đây đã nghiên cứu các biện pháp trả đũa. Trước mắt là đánh thuế khoảng vài chục mặt hàng nổi tiếng của Mỹ, trong đó có những mặt hàng được sản xuất tại các tiểu bang đã bầu cho ông Donald Trump. Một danh sách các mặt hàng bị áp thuế đã được các nước thành viên thông qua vào giữa tháng Tư. Liên Hiệp Châu Âu cũng có thể kiện lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), nhưng vụ kiện sẽ kéo dài nhiều năm.