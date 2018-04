Armenia bầu thủ tướng mới : Lãnh đạo phong trào phản kháng có thể đắc cử

Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Quốc Hội, trước áp lực liên tục của đường phố từ gần ba tuần nay, quyết định không cử ứng viên mới. Cách nay một tuần, thủ tướng, cựu tổng thống Serge Sarkissian, người vừa mới được bầu vào chức vụ này trước đó ít hôm, đã buộc phải từ chức.

Đặc phái viên Anastasia Becchio tường trình từ Erevan :

Lãnh đạo đối lập Nikol Pachinian đã dành cả ngày hôm qua để gặp gỡ các đảng phái chính trị. Ông thông báo điều này với những người ủng hộ tập trung trên quảng trường Cộng Hòa. Những người tham gia phong trào phản kháng nhận được chỉ thị tạm dỡ hàng rào ngăn chặn các xa lộ và tạm ngưng các hành động bất tuân dân sự, trong khi chờ đợi kết quả đàm phán.

Hôm qua, ông Nikol Pachinian đã gặp người đứng đầu đảng chính trị chiếm đa số tại Quốc Hội, đảng Cộng Hòa. Sau cuộc gặp nói trên, thủ lĩnh nhóm này, ông Vahram Baghdassarian tuyên bố nhóm nghị sĩ của đảng « sẽ không cản trở việc bầu lên một ứng cử viên của nhân dân », nếu liên minh ba đảng đối lập chấp thuận ứng cử viên này.

Lãnh đạo đối lập Nikol Pachinian đã nhận được sự ủng hộ của đảng Armenia Thịnh Vượng, có 31 ghế tại Quốc Hội và đảng Dachnak, Liên Đoàn Cách Mạng Armenia, với 7 ghế. Thêm vào đó là liên đảng Yelk của ông. Tổng cộng mới được 47 ghế. Phải 53 phiếu, trên tổng số 105 ghế dân biểu Quốc Hội, mới đủ đắc cử.

Lãnh đạo đối lập hy vọng có thêm 6 phiếu còn thiếu, từ nội bộ đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã quyết định không cử ứng viên. Dù thế nào, nhà lãnh đạo phong trào phản kháng đã dự định một lần nữa sẽ thông báo về các kết quả đàm phán, tại quảng trường Cộng Hòa, tối nay .

Châu Âu kêu gọi kiềm chế

Về khủng hoảng chính trị tại Armenia, phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Erevan ra thông cáo ủng hộ « nỗ lực (của Armenia) xây dựng một xã hội thịnh vượng và dân chủ », đồng thời kêu gọi « tất cả các bên, trong đó có các lực lượng an ninh và những người thực thi quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, cần kiềm chế và hành động có trách nhiệm ».

Liên Hiệp Châu Âu và Cộng Hòa Armenia, hồi cuối năm ngoái 2017, đã ký kết một Thỏa thuận Đối tác Toàn diện và Tăng cường (CEPA). Đây là thỏa thuận CEPA đầu tiên của Liên Âu với một quốc gia thuộc Liên Minh Kinh Tế Á-Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan).

Erevan và Bruxelles có nhiều thỏa thuận hợp tác, đặc biệt phải kể đến thỏa thuận hội nhập luật pháp Armenia với luật châu Âu. Tiến trình này một khi hoàn tất sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho các công dân Armenia, về phương diện việc làm, cải thiện các chuẩn mực về an toàn, môi trường, cũng như các điều kiện kinh doanh buôn bán.