(AFP) - World Cup 2026 : Trump dọa những nước ủng hộ Maroc. Tổng thống Donald Trump hôm qua, 26/04/2018, tuyên bố ủng hộ việc Hoa Kỳ cùng với Canada và Mêhicô tranh quyền đăng cai Cúp Bóng đá Thế giới 2026, đồng thời dọa thi hành các biện pháp trừng phạt chính trị đối với những nước nào ủng hộ Maroc tổ chức sự kiện thể thao này. Tuy cho tới nay, ba nước Bắc Mỹ được xem là có nhiều cơ may hơn, nhưng trong tuần này, Maroc đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia quan trọng, trong đó có Pháp. FIFA sẽ thông báo chọn quốc gia đăng cai năm 2026 sau cuộc biểu quyết ngày 13/06 tới tại Matxcơva, ngay trước khi khai mạc Cúp thế giới 2018.

(AFP) - ABBA tái hợp. 35 năm sau khi ra cuốn album cuối cùng, nhóm nhạc Thụy Điển huyền thoại ABBA đã tái hợp để thâu 2 ca khúc mới, theo thông báo của nhóm nhạc này hôm nay, 27/04/2018. Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus và Benny Andersson đã chia tay nhau vào năm 1982, sau khi làm mưa làm gió trên sân khấu nhạc disco suốt hơn một thập niên với những ca khúc như "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" hay "Super Trouper". Thật ra nhóm ABBA chưa bao giờ giải tán, nhưng bốn thành viên của nhóm đã từng tuyên bố là họ sẽ không bao giờ hát chung với nhau.

(Reuters) - Tổng thống Mỹ thăm Anh Quốc vào tháng 7/2018. Phủ thủ tướng Anh xác nhận ngày 26/04/2018 là ông Donald Trump sẽ đến Anh Quốc vào ngày 13 tháng Bảy và có cuộc gặp với thủ tướng Anh Theresa May. Một nguồn tin chính quyền Anh còn nói rõ, đây chỉ là chuyến viếng thăm làm việc chứ không phải là chuyến công du cấp Nhà Nước với những nghi thức long trọng, như được nữ hoàng Anh đón tiếp. Trên nguyên tắc, ông Trump phải đến Anh vào mùa thu năm ngoái, nhưng kế hoạch bị vỡ, do phản đối của người Anh, không mấy ưa thích quan điểm về nhập cư của ông Trump. Gần 1,9 triệu người đã gởi kiến nghị lên Nghị Viện Anh, đòi chuyến đi của ông Trump chỉ là chuyến đi làm việc mà thôi.

(Reuters) - Thượng nghị sĩ Mỹ ngăn chặn việc chuyển giao chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ba nghị sĩ, hai thuộc đảng Cộng Hòa và một thuộc đảng Dân Chủ, tỏ ý quan ngại về cách hành xử của tổng thống Erdogan, không tôn trọng "quy tắc pháp quyền" và cũng đi ngược lại quyền lợi của Mỹ, cho nên không thể chuyển cho Ankara công nghệ học của loại chiến đấu cơ tối tân này. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua hơn 100 chiếc F-35 và một số công ty Thổ tham gia vào việc chế tạo một số bộ phận của chiến đấu cơ.

(Reuters) - Miến Điện : Nhiều tổ chức phi chính phủ ký thư ngỏ đòi trả tự do cho phóng viên Reuters. Một số tổ chức dân sự vào hôm qua đã gởi một bức thư ngỏ lên tổng thống Miến Điện, yêu cầu trả tự do ngay cho hai nhà báo của hãng tin Reuters bị tố cáo nắm giữ bí mật quốc gia, trong lúc cảnh sát trong vụ bắt giữ và tố cáo này lại không minh bạch. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ đến Bangladesh và Miến Điện vào ngày mai, 28/04, xem tình hình người tị nạn Rohingya và đề xuất ý kiến. Chuyến đi, theo AFP, do đại sứ hay phụ tá của các thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An thực hiện.

(AFP) - Quyền Thủ tướng Armenia, từ chối đàm phán với đối lập. Quyền thủ tướng Armenia, Karen Pachinian ngày 27/04/2018, đã bác bỏ đề nghị đàm phán của lãnh đạo đối lập, Nikol Pachinian, để giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay. Từ hai tuần nay Armenia rơi vào khủng hoảng với các cuộc biểu tình liên tục chống chính phủ khiến thủ tướng Sarkissan phải từ chức. Phe đối lập đe dọa khuấy động biểu tình trong những ngày tới. Phó thủ tướng Armenia Guevorkian đến Matxcơva vào hôm qua để tham khảo ý kiến. Tuy nhiên, Nga, nước có hai căn cứ quân sự tại Armenia, chưa muốn can thiệp vào cuộc khủng hoảng "nội bộ" này.