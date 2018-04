(AFP) - Indonesia bắt giữ hai tàu cá Việt Nam cùng với thủy thủ đoàn. Indonesia hôm nay 25/04/2018 đã chận bắt hai tàu cá Việt Nam ở gần đảo Natuna, tịch thu 300 kg cá và bắt giam 21 thủy thủ trên tàu. Năm ngoái, Jakarta cũng bắt 11 thủy thủ Việt Nam trong cuộc đụng độ gần Natuna, ngược lại một cảnh sát tuần duyên của Indonesia bị phía Việt Nam bắt giữ. Cũng trong năm 2017, bốn ngư dân Việt Nam bị hải quân Indonesia bắn bị thương khi đang đánh bắt gần đảo Natuna. Từ khi ông Joko Widodo lên làm tổng thống, đã có khoảng 200 tàu cá ngoại quốc bị đánh chìm.

(AFP) - Thái Lan sẵn sàng đăng cai thượng đỉnh Trump-Kim. Trong một cuộc họp báo ngày 25/04/2018, ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết Bangkok sẵn sàng làm nơi tổ chức cuộc thượng đỉnh rất được trông đợi giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thông báo nói trên được đưa ra cho dù quốc gia đồng minh Đông Nam Á của Mỹ chưa hề nhận được đề nghị nào từ Washington.

(AFP) - Philippines trục xuất một nữ tu bị ông Duterte ghét. Chính quyền Manila ngày 25/04/2018 đã trục xuất một nữ tu người Úc bị tổng thống Rodrigo Duterte cáo buộc là hoạt động chính trị bên ngoài hoạt động tôn giáo. Sơ Patricia Fox, 71 tuổi, đã sinh sống rất lâu tại Manila bị tạm giam vào tuần trước và bị hủy visa, phải rời Philippines trong vòng 30 ngày. Vị nữ tu này gần đây đã tham gia nhóm điều tra về việc binh lính vi phạm nhân quyền đối với nông dân.

(Reuters) - Giếng dầu cháy ở Indonesia, 15 người chết. Có ít nhất 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương, khi một giếng dầu sâu 250 mét ở Aceh ngày 25/04/2018 bị tràn và bốc cháy. Nguyên nhân có thể do hút thuốc ở gần đó. Các nạn nhân là người địa phương đến để mót dầu tràn.

(AFP) - Voi Miến Điện: Nạn nhân của nhu cầu da voi ở Trung Quốc. Tổ chức phi chính phủ Elephant Family ngày 24/04/2018 cảnh báo, nhu cầu mua da voi làm thuốc bắc hoặc làm nữ trang đang tăng lên ở Trung Quốc, đe dọa sự sinh tồn của loài voi tại Miến Điện. Khác với ngà voi, da voi được tiêu thụ bất kể giới tính và tuổi, khiến tất cả cá thể voi đều có nguy cơ trở thành nạn nhân. Năm 2017, người ta tìm thấy 59 bộ xương voi, trong khi năm 2010 chỉ có 4 bộ. Voi nằm trong số 10 loài động vật có thể bị tuyệt chủng tại Miến Điện, nhưng thủ phạm giết voi chỉ bị phạt chưa đến 60 đô la.

(AFP) - Ngày liên đới với dân Do Thái tại Đức. Ngày 25/04/2018, nhiều sinh hoạt biểu dương tinh thần đoàn kết với người Do Thái giáo được tổ chức tại Đức, một tuần sau vụ một thanh niên Syria tị nạn tấn công hai thiếu niên Đức đội mũ kippa. Vụ việc gây xúc động mạnh tại quốc gia từng bị tai tiếng diệt chủng dân Do Thái, dưới chế độ Hitler. Trưa cùng ngày, một cuộc tập họp mệnh danh « ngày Berlin đội mũ kippa » được tổ chức tại trung tâm thủ đô nước Đức. Tại nhiều thành phố lớn khác đều có sinh hoạt liên đới tương tự.

(Reuters) - Nhật Bản bán phi cơ săn ngầm cho châu Âu. Lần đầu tiên kể từ khi Thế chiến Hai kết thúc, Tokyo có thể đạt được một hợp đồng bán vũ khí lớn. Nhật Bản đang đàm phán với Paris và Berlin về dự án máy bay săn ngầm P-1, dự trù được sử dụng trong khuôn khố kế hoạch hợp tác phát triển lực lượng kiểm soát trên biển. Thông tin nói trên do một nguồn tin của chính phủ Nhật Bản cung cấp hôm qua, 24/04/2018. Tokyo đã yêu cầu nhà chế tạo P-1 đàm phán với các đối tác Dassault Aviation và Thales.