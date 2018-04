(Reuters) - Anh Quốc: Công nương Kate sinh con trai. Theo Điện Kensington, con trai thứ hai và là người con thứ ba của công nương Kate và hoàng tử William chào đời lúc 10 giờ 01 sáng 23/04/2018, nặng 3,8 kg, tại bệnh viện phụ sản St Mary ở Luân Đôn. Đây cũng là nơi hoàng tử George và công chúa Charlotte chào đời. Hoàng từ mới sinh đứng vị trị thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, sau ông nội Charles, cha là hoàng tử William và hai anh chị George và Charlotte. Từ vài ngày nay, nhiều người ngưỡng mộ hoàng gia Anh đã tới chờ trước cửa bệnh viện để không bỏ lỡ thời khắc thành viên mới của hoàng tộc chào đời.

(LaPresse.ca) - Nhật Bản và Canada ký thỏa thuận hợp tác quân sự. Trước cuộc gặp ngoại trưởng G7 tại Toronto, tối thứ Bảy, 21/04/2018, ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và đồng nhiệm Nhật Bản Taro Kono đã ký thỏa thuận về hỗ trợ quân sự, cho phép quân đội hai bên chia sẻ vũ khí, phương tiện và thiết bị trong cuộc tập trận phối hợp tại Canada, Nhật Bản và những nơi khác trên thế giới.

(Bloomberg) - Tin tặc Trung Quốc tấn công cơ quan quốc phòng Nhật. Hôm qua, 22/04/2018, Bloomberg cho biết tin tặc Trung Quốc nhiều lần tìm cách thâm nhập vào các cơ quan Nhật, rất có thể với mục tiêu chiếm đoạt các thông tin về chính sách của Tokyo nhằm giải quyết khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đối tượng bị tình nghi là nhóm APT10, có trụ sở tại Trung Quốc. Theo công ty an toàn mạng FireEye Inc, hai loạt tấn công xảy ra hồi tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, đúng vào thời điểm Washington và Tokyo đang tìm cách phối hợp gây áp lực về ngoại giao và quân sự với Bình Nhưỡng.

(AFP) - Ít nhất 32 người Trung Quốc thiệt mạng trong một tai nạn xe du lịch tại Bắc Triều Tiên. Theo chính quyền Trung Quốc, tai nạn xảy ra hôm qua, 22/04/2018, khi một chiếc xe du lịch bị rớt xuống cầu tại tỉnh miền nam Hwanghae, sát biên giới với Hàn Quốc. Đài truyền trình Trung Quốc đưa hình ảnh chiếc xe bị lật ngược, trong đêm, dưới trời mưa. Theo một nguồn tin ẩn danh, tai nạn xảy ra khi đoàn xe từ khu công nghiệp Kaseong trở về Bình Nhưỡng.

(AFP) - Hàn Quốc : Vợ chủ tịch hãng Korean Air bị tố bạo hành với nhân viên. Cảnh sát Hàn Quốc đã mở điều tra ngày 23/04/2018 nhắm vào bà Lee Myung Hee vì hàng loạt hành vi bạo lực đối với nhân viên của hãng hàng không cũng như công nhân sửa chữa tư gia, như quát mắng, đấm đá, cào cấu… Gia đình chủ tịch tập đoàn Korean Air từng được biết đến với nhiều vụ tai tiếng về thái độ thô bạo trong nhiều năm qua.

(AFP) - Mêkông: Cá heo Irrawaddy vẫn bị đe dọa, nhưng bắt đầu sinh sôi trở lại. Tổ chức Quỹ Thiên Nhiên Quốc Tế WWF hôm nay, 13/04/2018, hoan nghênh tin tức tốt lành, được đánh giá là « lịch sử », khi lần đầu tiên số lượng cá heo Irrawaddy ở Cam Bốt tăng trưởng trở lại, từ 80 hồi 2015 lên 92 con, theo số liệu mới nhất. Cá heo Irrawaddy (tên dòng sông lớn Miến Điện) cũng được gọi là cá heo Mêkông, vốn sống khắp nơi tại các vùng sông ngòi, hồ nước, và biển, từ Đông Nam Á đến vịnh Bengal, Ấn Độ, và nam Indonesia. Cá heo Mêkông bị nạn đánh bắt lậu và các đập thủy điện trên dòng Mêkông đe dọa, nhất là các đập xây dựng tại Lào.

(Reuters) - Cam Bốt bắt thêm nhiều người Trung Quốc lừa đảo viễn thông. Ngày 23/04/2018, cảnh sát Cam Bốt thông báo bắt thêm hàng chục người tại hai địa điểm ở thủ đô Phnom Penh, nhờ hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Như vậy, tổng số người bị bắt giữ trong vụ lừa đảo viễn thông lên đến 119 người, trong đó 100 người Hoa đã bị bắt vào tháng Ba. Những kẻ lừa đảo Trung Quốc thường nhập cảnh vào Cam Bốt bằng visa du lịch.

(CNN) - Mỹ sử dụng công nghệ thay nhân viên tình báo CIA ở khoảng 30 nước. Bà Dawn Meyerriecks, phó giám đốc bộ phận khoa học và công nghệ của CIA, cho biết như trên tại hội nghị tình báo ở Tampa, Florida, vào sáng 22/04/2018. Từ sáu tháng nay, tình báo Mỹ đang tiến hành gần 140 dự án tình báo nhân tạo. Việc này trở nên đặc biệt cần thiết đối với CIA sau khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa Washington, còn các nguồn cung cấp thông tin và các gián điệp của Mỹ ở Trung Quốc đã bị sát hại hoặc mất tích.

(AFP) - Human Rights Watch tố cáo nhiều tập đoàn Trung Quốc "trọng nam khinh nữ". Tại Trung Quốc, nếu là đàn ông, xác xuất được nhận vào làm việc cho một công ty lớn cao hơn so với nữ giới. Báo cáo của tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch công bố ngày 23/04/2018 đưa ra kết luận như trên. Ngay cả công ty mua bán trên mạng Alibaba, hay cổng internet Baidu đều đã từng đăng quảng cáo tuyển dụng nhân viên dành riêng cho nam giới. Trước mắt, Alibaba không phủ nhận tin trên, nhưng cho rằng Human Rights Watch căn cứ vào những thông tin đã "lỗi thời", còn Baidu thì cho biết là đã "rút lại" những quảng cáo tuyển dụng nhân viên kiểu này.

(AFP) - 2017, kỷ lục kiều hối đổ về các nền kinh tế đang phát triển. Theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới được công bố ngày 23/04/2018, trong năm qua, đã có 466 tỷ đô la kiều hối được đổ vào các nước chậm phát triển. Số này tăng 8,5% so với hồi 2016. WB giải thích, thành quả nói trên có được nhờ tăng trưởng kinh tế tại châu Âu, Mỹ và thậm chí là cả Nga, đã khởi sắc trở lại. Số tiền 466 tỷ đô la nói trên chủ yếu là tiền của người lao động ngoại quốc gửi về nguyên quán giúp đỡ gia đình. Ấn Độ thu vào 69 tỷ ; Trung Quốc 64 tỷ và đứng thứ ba là Philippines với 33 tỷ đô la.

(Reuters) - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên giảm 87%. Cục Hải Quan Trung Quốc trong thông báo ngày 23/04/2018 cho biết, do tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế chế độ Bình Nhưỡng, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã giảm hơn 60% trong quý đầu năm 2018 so với quý tư 2017. Còn nếu so với thời điểm cách nay một năm, tỷ lệ sụt giảm là 87%. Với tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên tới 155 triệu đô chỉ riêng trong tháng 3/2018, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Armenia không chơi trò nắm giữ quyền lực kiểu Putin. Sau 11 ngày dân chúng biểu tình rầm rộ, thủ tướng Armenia Serge Sarkissian thông báo từ chức vào sáng ngày 23/04/2018. Nguyên là tổng thống Armenia trong 10 năm, từ 2008 đến 2018, ông từng muốn bám víu quyền lực, sửa đổi Hiến Pháp để khi rời chiếc ghế tổng thống có thể làm thủ tướng tiếp tục điều hành đất nước. Ông vừa được Quốc Hội chỉ định làm thủ tướng. Hành động thâu tóm quyền lực kiểu Putin này đẩy hàng chục ngàn người dân Armenia xuống đường.

(AFP) - Một tin vui cho hành khách xe lửa Pháp. Trong đợt đình công thứ 5 của nhân viên tập đoàn xe lửa Pháp SNCF tỷ lệ nhân viên bãi công liên tục sụt giảm. Theo ban giám đốc, tỷ lệ bãi công vào sáng 23/04/2018 chỉ là 17,45% thay vì 33,9% như ngày đình công đầu tiên hôm 03/04/2018.