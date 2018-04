Đối đầu với Nga, trọng tâm cuộc họp cấp ngoại trưởng G7

Thăm dò thái độ của Mỹ về hạt nhân Iran và nguyên tử Bắc Triều Tiên cũng là một mục đích các bên hướng tới.

Theo hãng tin Pháp AFP căng thẳng ở mức chưa từng có từ sau Chiến Tranh Lạnh giữa phương Tây và Nga sẽ là tâm điểm trong nhiều phiên họp. Ngoại trưởng các nước trong G7 sẽ bàn về cuộc khủng hoảng Nga- Ukraina, an ninh mạng và biện pháp củng cố nền dân chủ nhằm chống lại sự can dự của các thế lực nước ngoài, ngầm ý nói tới sự can thiệp của Matxcơva trong các kỳ bầu cử tổng thống Mỹnăm 2016 và tại nhiều nước châu Âu.

Tối qua, quyền ngoại trưởng Mỹ John Sullivan, đã gặp gỡ ngoại trưởng Ukraina Palvo Klimkine. Chiến dịch oanh kích của Mỹ, Pháp và Anh nhắm vào Syria sau khi chế độ của tổng thống Bachar Al Assad bị nghi đã sử dụng vũ khí hoá học gần Damas cũng sẽ được thảo luận nhiều.

Hai hồ sơ lớn khác trong cuộc họp tại Toronto liên quan tới thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5/2018 và quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Sau cuộc họp của các ngoại trưởng, cuộc họp của bộ trưởng Nội Vụ và An Ninh các nước G7 cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày 23-24/04 với cùng một chủ đề, « Xây dựng một thế giới hòa bình và an toàn hơn ».

Còn thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức vào hai ngày 08-09/06/2018 tại Quebec, Canada.