(Reuters) - Ấn Độ sẽ tử hình kẻ hiếp dâm trẻ em. Hôm nay 21/04/2018, chính phủ Ấn Độ đã thông qua việc áp dụng án tử hình đối với những người phạm tội hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi. Các vụ bạo hành tình dục đối với phụ nữ, nhất là đối với các em gái, trong những tuần qua đã gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ. Chính phủ của thủ tướng Modi bị chỉ trích kịch liệt là không nỗ lực bảo vệ phụ nữ.

(AFP) – Pompeo không chắc sẽ được làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ rất có thể sẽ bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm đương kim giám đốc CIA Mike Pompeo sau khi toàn bộ các thành viên Dân Chủ của ủy ban này hôm qua, 20/04/2018, tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống trong cuộc biểu quyết thứ Hai tuần tới. Ông Rand Paul, một trong số 11 thành viên Cộng Hòa của Ủy ban cũng cho biết sẽ bỏ phiếu chống. Ngay cả trong phiên biểu quyết toàn thể Thượng viện vào cuối tuần sau, chiếc ghế Ngoại trưởng chưa chắc được bảo đảm cho ông Pompeo, vì đảng Cộng Hòa chỉ nắm đa số 51 ghế so với 49 ghế của phe Dân Chủ.

(AFP) - Không cho Thổ Nhĩ Kỳ vận động tranh cử trên đất Áo. Hôm qua, 20/04/2018 chính phủ của thủ tướng bảo thủ Sebastian Kurz, vốn chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, đã cho biết họ sẽ ngăn chận các lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ đến vận động tranh cử trên lãnh thổ nước Áo. Hôm qua, Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua quyết định tổ chức bầu cử Quốc Hội và tổng thống trước thời hạn vào ngày 24/06/2018.

(Reuters) – Donald Trump đến Anh Quốc giữa tháng 7/2018. Trích dẫn nhiều nguồn tin từ Luân Đôn và Washington, báo chí Anh ngày 21/04/2018 tiết lộ tổng thống Donald Trump sẽ công du Anh Quốc vào mùa hè năm nay. Trước mắt, phủ thủ tướng Anh cho biết còn tiếp tục đàm phán về một số các chi tiết liên quan đến chuyến đi nói trên. Tòa đại sứ Mỹ tại Luân Đôn chưa lên tiếng.

(AFP) – Cảnh sát Israel nổ súng, 4 người Palestine tử vong. Ngày 20/04/2018, cũng là ngày thứ Sáu trong bốn tuần liên tiếp, hàng ngàn người Palestine tập hợp tại dải Gaza sát với biên giới Israel đòi được hồi hương. Quân đội Israel đã nổ súng, làm 4 người thiệt mạng.

(AFP) – New York chiêu dụ các công ty high tech của Pháp. Thành phố New York mở rộng cửa đón các doanh nhân Pháp. Đơn giản hóa thủ tục cấp visa, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân Pháp đến New York hoạt động. Đó là thỏa thuận mà thành phố New York ngày 20/04/2018 vừa ký kết với tổ chức French Tech. Tổ chức này theo đuổi mục đích quảng bá các công nghệ cao của Pháp ra thế giới.

(AFP) – 468.500 đô la cho chiếc xe của điệp viên 007. Ngày 20/04/2018, tại New York, nam diễn viên Daniel Craig, nổi tiếng trong vai James Bond, cho bán đấu giá chiếc xe Aston Martin. Tiền thu được nhằm tài trợ cho hội giúp thanh thiếu niên nghèo do chính Craig lập ra. Chiếc Aston Martin của ông được ước tính trị giá từ 400.000 đến 600.000 đô la. Rốt cuộc một người mộ điệu đã chi ra đến 468.500 đô la để tậu được chiếc Centenary Vanquish màu xanh nước biển này. Chiếc xe Bond đương nhiên mang bảng số 007.