(AFP) - Cựu thị trưởng New York trở thành luật sư của Donald Trump. Cố vấn pháp luật của tổng thống Mỹ Jay Sekulow ngày 19/04/2018 thông báo ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York vừa tham gia ê-kíp luật sư riêng của ông Donald Trump. Là bạn lâu năm của nhà tỉ phú địa ốc, ông Giuliani, thị trưởng New York từ 1994 đến 2001 sẽ cùng các đồng nghiệp đối phó với nhiều hồ sơ mà ông Trump đang vướng phải.

(AFP) - Tổng thống Rumani phản đối việc dời tòa đại sứ sang Jerusalem. Tổng thống Rumani Klaus Iohannis ngày 20/04/2018 bác bỏ ý định dời đại sứ quán nước này tại Israel sang Jerusalem, được thủ tướng Liviu Dragnea thông báo hôm trước. Tổng thống Iohannis nói rằng ông « chưa hề được tham vấn », và dự định này « không dựa trên một sự đánh giá đúng đắn nào ». Có bảy nước loan báo sẽ theo chân Hoa Kỳ, dời đại sứ quán sang Jerusalem, riêng Rumani là quốc gia đầu tiên thuộc Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ ý định này.

(AFP & Reuters) - Putin sẵn sàng gặp Donald Trump. Theo hãng tin Nga Ria Novosti hôm nay 20/04/2018 được các hãng thông tấn phương Tây đưa lại, tổng thống Nga Vladimir Putin « sẵn sàng gặp gỡ » đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cho biết tổng thống Mỹ trong một cuộc điện đàm đã ngỏ lời mời ông Putin thăm Nhà Trắng, tuy nhiên hiện giờ « chưa có chuẩn bị gì » cho cuộc gặp này.

(AFP) - Cựu tổng thống Zimbabwe phải ra điều trần. Ông Robert Mugabe, cựu tổng thống Zimbabwe hôm nay 20/04/2018 đã được yêu cầu ra điều trần trước Quốc Hội vào ngày 9/5 để giải thích về « sự mất tích của một số lượng kim cương trị giá đến 15 tỉ đô la ».

(AFP) - Tai tiếng tình dục: Chủ tịch Tổ chức Save The Children từ chức. Ông Alan Parker, chủ tịch tổ chức phi chính phủ Anh Quốc Save The Children, đã thông báo từ chức ngày 19/04/2018 với lý do được chính ông nêu ra là tổ chức « cần thay đổi ». Quyết định được đưa ra 2 tháng sau vụ tai tiếng tình dục đầu tiên có liên quan đến một giám đốc của tổ chức Oxfam ở Haiti, sau đó đến lượt Save The Children, với hai cựu lãnh đạo bị đồng nghiệp nữ tố cáo sách nhiễu.

(AFP) - Dân biểu Đài Loan đánh nhau ở Quốc Hội vì luật giảm lương hưu cựu quân nhân. Các dân biểu đảng đối lập Quốc Dân Đảng Đài Loan ngày 20/04/2018 đã phản đối dự luật cắt giảm hưu bổng, dẫn đến la ó, xô đẩy nhau ở Hạ Viện. Dự luật này lần đầu tiên được đưa ra thảo luận nằm trong kế hoạch tiết kiệm chung. Tháng Hai năm nay, các cựu quân nhân đã xuống đường phản đối việc cắt giảm lương hưu.