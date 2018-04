(Reuters) - Mỹ trao giải báo chí danh tiếng Pulitzer 2018. Hai nhà báo Jodi Kantor và Megan Twohey của tờ New York Times cùng với Ronan Farrow, của tạp chí New Yorker được trao giải thưởng Pulitzer về « báo chí phục vụ cộng đồng » nhờ loạt tiết lộ cáo buộc nhà sản xuất Harvey Weinstein quấy rối tình dục vào đầu tháng 10/2017 gây chấn động trong giới điện ảnh Hollywood. Hai nhà báo của Reuters cũng được trao giải Pulitzer về những phóng sự phản ánh tội ác của cảnh sát Philippines trong khuôn khổ chống ma túy và làn sóng di dân của người Rohingya tại Miến Điện. Ngoài ra, báo Times và Washington Post cùng chia giải « phóng sự hay nhất » về nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

(AFP) - Philippines bị chỉ trích vì câu lưu một nữ tu người Úc. Ngày 17/04/2018, các tổ chức nhân quyền cực lực lên án việc chính quyền Manila câu lưu sơ Patricia Fox, 71 tuổi, trong suốt đêm qua, trước khi thả nữ tu này ra. Theo các tổ chức nhân quyền, đây là hành động trấn áp những người nước ngoài dám lên tiếng chỉ trích những vi phạm nhân quyền của tổng thống Philippines Duterte. Hai ngày trước, Manila cũng đã trục xuất một nghị sĩ châu Âu chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy do ông Duterte phát động.

(AFP) - Trung Quốc đánh vào lúa miến của Mỹ. Hôm nay, 17/04/2018, Bắc Kinh thông báo một biện pháp chống phá giá « sơ bộ » nhắm vào lúa miến (sorgho) của Mỹ, vì cho rằng Hoa Kỳ đang gây tổn hại nặng nề cho các nhà canh tác ngũ cốc của Trung Quốc, vào lúc căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước. Chính phủ Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo Hoa Kỳ sau khi Washington loan báo các biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc.

(AFP) - Skripal : Nhóm G7 yêu cầu Nga cung cấp chi tiết về Novitchok. Ngày 16/04/2018, tại Ottawa, Canada, các ngoại trưởng nhóm G7 đã ra thông cáo yêu cầu Nga cung cấp chi tiết về chương trình vũ khí hóa học Novitchok. Theo các ngoại trưởng G7, chất độc thần kinh này đã được sử dụng để đầu độc cựu điệp viện Nga Serguei Skripal và con gái tại Anh Quốc đầu tháng 3 và vũ khí hóa học này là một « mối đe dọa đối với toàn bộ chúng ta ». Thông cáo của các ngoại trưởng G7 cho rằng rất có thể Nga có trách nhiệm về vụ tấn công này.

(AFP) - Pháp thu hồi huân chương Bắc đẩu bội tinh của tổng thống Syria. Phủ tổng thống Pháp thông báo đã khởi sự thủ tục thu hồi huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp. Paris đã trao tặng tổng thống Syria Bachar al-Assad huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng nhất năm 2001. Sau phong trào phản kháng hồi 2011 tại Syria bị chính quyền đàn áp trong máu, nước Pháp đã lên án lãnh đạo Syria là kẻ độc tài.

(AFP) - Nhà báo Nga điều tra về lính đánh thuê Nga tại Syria bất đắc kỳ tử. Nhà báo Maxime Borodine qua đời tại bệnh viện hôm 15/04, sau khi bị rơi từ ban công căn hộ ông ở tại Ekaterinbourg, một thành phố ở vùng Ural. Nhà báo vừa qua đời nổi tiếng là người đang tiến hành điều tra về lính đánh thuê Nga tại Syria. Tuy nhiên, theo tư pháp Nga hiện tại không thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong vụ tử vong này. Theo Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo (CPJ), tổng cộng 58 nhà báo bị giết hại tại Nga kể từ năm 1992, tức sau khi Liên Xô tan vỡ. Hiếm khi thủ phạm các vụ giết hại nhà báo bị đưa ra ánh sáng.

(AFP) - Brazil : Hàng chục nhà hoạt động cánh tả chiếm lĩnh căn hộ mà cựu tổng thống Lula bị buộc tội nhận hối lộ. Hôm 16/04, khoảng 30 người thuộc Phong Trào Người Lao Động Không Nhà và Mặt Trận Nhân Dân Không Sợ Hãi đã đột nhập vào khu chung cư, nơi có căn hộ mà tư pháp Brazil cáo buộc cựu tổng thống Lula nhận hối lội. Những người biểu tình giương khẩu hiệu đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo cánh tả. Chính trị gia nổi tiếng Brazil, cựu tổng thống Lula, vừa phải vào tù, vì bị tội nhận hối lộ. Ông Lula kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

(AFP) - Một gái gọi người Belarus kêu gọi Mỹ trợ giúp để không bị trục xuất về Nga. Vừa đến phiên tòa, nơi bắt đầu mở ra phiên xử ngày 17/04 tại Bangkok cô Anastasia Vachoukevitch khẩn thiết kêu gọi Washington hỗ trợ giúp cô tránh khỏi sự trả thù của Matxcơva. Anastasia Vachoukevitch bị bắt hồi tháng 2/2018, tại thành phố ăn chơi Pattaya, cùng với 9 người nước ngoài. Cô bị cáo buộc « làm việc không giấy phép ». Anastasia Vachoukevitch nổi tiếng là người có quan hệ gần gũi với giới thượng lưu Nga, cô từng tuyên bố sẵn sàng công khai các thông tin cho thấy Matxcơva can thiệp bầu cử Mỹ.